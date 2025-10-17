Prensa internacional da firme calificación a Piero Quispe tras derrota con Sydney FC

Por fin Piero Quispe debutó con el Sydney FC, pero no le fue para nada bien. Empezando como titular en el cuadro visitante, el local se mostró complicado y al final se llevó el resultado. Así pues, el volante peruano no tuvo un estreno auspicioso y perdió ante Adelaide United.

Si bien el desafío de llegar al fútbol de la A-League de Australia se mostraba accesible para Piero Quispe, lo cierto es que la realidad es mucho más compleja y muestra de ello es su debut con derrota en el partido entre Sydney FC ante Adelaide United.

Luego de no recibir el respaldo de los hinchas tras su debut, Piero Quispe tuvo malos comentarios sobre sus primer partido con Sydney FC. En esa línea, un prestigioso portal extranjero también le puso una nota negativa.

Según los registros de Sofascore, Piero Quispe tuvo una nota de 6.5 en el partido entre Sydney FC vs. Adelaide United. Siendo titular en el primer partido de la A-League, el volante peruano estuvo 80 minutos.

Piero Quispe jugando en el partido entre Sydney FC vs. Adelaide United en su debut en la A-League de Australia. (Foto: Getty Images)

¿Cómo le fue a Piero Quispe en su debut con Sydney FC?

Piero Quispe no tuvo un buen debut con el Sydney FC en su primer partido ante Adelaide United en la primera fecha de la A-League de Australia. Siendo titular, el volante estuvo 80 minutos y estás son sus estadísticas.

En 80 minutos de juego, Piero Quispe recibió una puntuación de 6.5 por parte de Sofascore. Además, registró las siguientes estadísticas: 56 toques al balón, 13 posesiones perdidas, 3 toques fallidos y 1 solo remate. Dio 35 pases correctos de 38 y consiguió 2 intercepciones.

Piero Quispe fue titular en el partido entre Sydney FC vs. Adelaide United. (Foto: Sydney FC)

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 50 mil dólares mensuales, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC?

Piero Quispe tiene contrato con Sydney FC hasta junio del 2026. Llegando en septiembre del 2025, el volante salió de Pumas de México para aterrizar en el fútbol de Australia.

