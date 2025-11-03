¿Se rompió la interna? Kevin Quevedo ampayado con expareja de compañero de Alianza Lima

El fin de semana pasado fue bastante movido para algunos jugadores de Alianza Lima. Y no estamos hablando por un partido en especial, sino más bien por lo que ocurrió fuera de las canchas. Lo que ha repercutido este lunes en un tremendo escándalo que podría romper la interna del equipo de La Victoria.

Y es que el pasado viernes 31 de octubre se celebró la fiesta de Halloween y varios jugadores del plantel ‘íntimo’ decidieron salir a divertirse. Uno de ellos fue Kevin Quevedo, que se llevó los grandes titulares al ser visto con la expareja de uno de sus compañeros.

El extremo nacional estuvo bastante cariñoso con la exesposa de Angelo Campos, Yharif Figueroa. Quien se mostró bastante cercana con el atacante ‘blanquiazul’. Tanto así que se le pudo ver incluso dándole un beso en los labios, después de tener unas caricias previas.

Mira el ampay de los jugadores de Alianza Lima:

¿Quiénes más salieron de fiesta con Kevin Quevedo?

En este caso Kevin Quevedo no fue el único que decidió divertirse el pasado viernes por la noche. Sino que también estuvieron Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini, quienes se les vio bastante activos. Pues lucieron muy felices en esta festividad a pesar de llegar de una empate ajustado contra Melgar.

Los aficionados de Alianza Lima al ver las imágenes que se han difundido decidieron mostrar su molestia en las redes sociales. Mencionando a estos futbolistas, que consideran que no están comprometidos con el equipo. Incluso están pidiendo que varios de ellos dejen el club pensando en lo que será la temporada 2026.

¿Cómo terminó el Alianza Lima vs. Melgar?

El pasado viernes 31 de octubre se jugó el Alianza Lima vs. Melgar en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Encuentro que terminó en un empate y ambos elencos se repartieron los puntos. Los victorianos no demostraron la mejor de sus caras y los hinchas terminaron molestos con el resultado.

A los 33 minutos del partido Bernardo Cuesta abrió el marcador de la contienda. Luego Paolo Guerrero empató al final del primer tiempo. En la segunda mitad apareció Matías Lazo para poner a los arequipeños por encima en el marcador. Pero a los 90+7 Renzo Garcés puso el empate final de 2-2 en la última jugada del partido.

Mira el resumen del Alianza Lima vs. Melgar:

