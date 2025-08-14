Pumas le encontró un nuevo club a Piero Quispe: sería el fichaje estrella y seguiría en México

En el día de su cumpleaños 24, Piero Quispe recibió quizá la mejor noticia: Pumas lo quiere pasar a otro club de México. ¿Pero por qué sería buena noticia que se vaya? Y es que sucede que el nuevo club sería un verdadero gigante y no solo de México, sino del mundo.

Pasa que Pumas necesita sí o sí liberar una plaza para que pueda traer a un nuevo delantero extranjero. Si bien llegaron ofertas desde Argentina y Colombia por Piero Quispe, el peruano le dijo que no y Pumas lo mantuvo en el plantel.

Pero ahora sí habría llegado una propuesta que beneficia tanto a Piero Quispe y a Pumas. Según el reporte del periodista León Lecanda de ESPN, el poderoso América de México está buscando un volante para que sea el reemplazo de Diego Váldes.

Dicta la información que América de México ve con buenos ojos la incorporación de Piero Quispe, incluso el volante peruano también estaría de acuerdo y Pumas aceptaría la negociación. Habría que definir cómo será la transferencia y en qué calidad llegaría, pero todo apunta a que se podría concretar al tener el okei de todas las partes.

Piero Quispe jugando para Pumas. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 25 mil dólares mensuales en Pumas, según Salary Sport. Con contrato desde enero del 2024 hasta diciembre del 2026, si completa las tres temporadas se llevará 300 mil dólares, en promedio.

¿Cuánto mide Piero Quispe?

Piero Quispe mide 1,68 m y pesa 65 kg a los 24 años. Actualmente el volante trabaja en ganar masa muscular para que pueda desarrollar un mejor fútbol en el ámbito internacional.

