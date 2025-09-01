DT de Pumas dejó tajante mensaje sobre la salida de Piero Quispe: “Una decisión…”

Piero Quispe tiene todo listo para iniciar una inesperada aventura futbolística. El mediocampista peruano dejará Pumas UNAM para continuar su carrera en Australia, donde defenderá los colores del Sydney FC.

La decisión del futbolista de 24 años no ha pasado desapercibida e incluso ha generado una ola de cuestionamientos en el entorno deportivo.

Diversos analistas consideran que su llegada al fútbol australiano representa un retroceso, al tratarse de una competencia menos exigente que otras ligas del continente.

Publicidad

Publicidad

DT de Pumas dejó firme mensaje a Piero Quispe

En este escenario, quien se pronunció brevemente sobre la salida del volante fue Efraín Juárez, actual técnico de Pumas, dejando una escueta y poco entusiasta declaración respecto al nuevo rumbo que tomará su exdirigido.

Tras la victoria ante Atlas, Juárez fue consultado por la salida de Quispe y respondió que fue decisión del jugador, quien optó por irse a un país lejano pese a tener otras opciones.

“Desearle lo mejor a Piero (Quispe) que se va un poco lejos. Una decisión de él personalmente porque tenía otras opciones, pero bueno. Estamos a la espera a ver que nos trae ‘Santa Claus’ en setiembre”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Los detalles del contrato de Piero Quispe con Sydney FC

El periodista Gustavo Peralta informó a través de sus redes sociales que el pase de Piero Quispe al Sydney FC no se trata de una venta, sino de un préstamo. Además, el club mexicano renovará su contrato por dos temporadas, dejando abierta la puerta para un posible regreso.

“El volante peruano va a préstamo durante 9 meses por parte de Pumas de México, club con el que extenderá su vínculo por dos años más como parte de la operación”, explicó el mencionado comunicador.

Publicidad

Publicidad

ver también Carlos Galván no tuvo piedad con Piero Quispe tras fichar por Sydney FC de Australia: “No lo quería ni su mamá”