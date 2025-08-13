Ni Noriega ni Quevedo, el jugador que emocionó a Néstor Gorosito y lo pidió en la Selección Peruana

Alianza Lima logró un importante triunfo por 2-0 en Matute por la Copa Sudamericana. Los ‘blanquiazules’ hicieron un tremendo partido que les permite estar tranquilos para el juego de vuelta frente a la Universidad Católica de Ecuador. No obstante, hay un jugador que destacó sobre otros y terminó siendo halagado por el mismo DT argentino. Y no estamos hablando de Erick Noriega o Kevin Quevedo.

Néstor Gorosito quedó muy conforme con el resultado que les permite ilusionarse con los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, uno de sus jugadores llamó la atención al ser titular y lograr hacer un muy buen partido. Hablamos de Alessandro Burlamaqui, quien se ha convertido en un elemento importante en el cuadro de La Victoria.

Alessandro Burlamaqui (Foto: Alianza Lima).

El joven volante se ha posicionado como una de las grandes alternativas para el DT argentina. Pero no solo eso, sino que incluso lo ve como un jugador que va a brillar en la misma Selección Peruana. En conferencia de prensa no dudó en asegurar lo siguiente: “Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años. Mérito de Franco Navarro”.

Palabras muy importantes del DT de Alianza Lima, que ya lo postula a Burlamaqui como uno de los jugadores del recambio. Habrá que esperar a la próxima fecha doble para ver si Óscar Ibáñez piensa lo mismo y le da una oportunidad en la lista de la ‘Bicolor’ o si va a tener que esperar a octubre o noviembre.

Alessandro Burlamaqui y la figura que borró de Alianza Lima

La llegada de Alessandro Burlamaqui fue abrupta en este mercado de invierno y terminó por borrar a un recurrente del mediocampo. Hablamos de Jesús Castillo, quien venía alternando cuando Erick Noriega pasaba a jugar de defensa. Pero desde que el joven mediocampista llegó esto no pasó más.

Tan solo 48 minutos ha jugado Castillo en el Torneo Clausura, mientras que en Copa Sudamericana ha tenido 21 minutos ante Gremio. Esto deja en claro que ha perdido su lugar con la camiseta ‘blanquiazul’.

El paso de Alessandro Burlamaqui por la Selección Peruana

Alessandro Burlamaqui ha tenido un breve paso por la Selección Peruana. Todo comenzó en el año 2019 con el equipo Sub-17 con el que participó en el Sudamericano jugado en el Perú con Carlos Silvestri. Después el mismo DT lo llevó a la Sub-20 en el 2020. Por último José ‘Chemo’ del Solar lo tuvo el año pasado en el Preolímpico.

Alessandro Burlamaqui en la Selección Peruana (Foto: FPF).

No obstante, Juan Reynoso lo tuvo como invitado en una gira que se hizo por Europa. Ahí tuvo su primer acercamiento con el equipo mayor, pero nunca más volvió a ser tomado en cuenta. ¿Óscar Ibáñez lo hará debutar?

