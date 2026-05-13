Arsenal y Manchester City definen el título: los partidos que le quedan en la Premier League 2025/2026

A falta de dos jornadas para acabar la Premier League, la pelea por el título se pone al rojo vivo entre el Arsenal y Manchester City.

© GettyArsenal y Manchester City definen la Premier League.

La Premier League se define entre dos equipos, el Arsenal por un lado y por el otro el Manchester City. Ambos tienen posibilidades de lograr alzar el título de campeón. No obstante, todavía tienen que disputar dos encuentros más para poder ver quien termina primero.

Los dirigidos por Mikel Arteta andan primeros en la tabla por el momento, mientras que el conjunto de Pep Guardiola siguen de cerca como escolta. Por lo que la definición no está apto para cardiacos a falta de nada para terminar el certamen.

Mikel Arteta y Pep Guardiola juntos (Foto: Getty).

¿Qué partidos le quedan al Arsenal y Manchester City en la Premier League?

A los ‘Gunners’ les queda seguir jugando en Londres, no salen para nada. Primero se enfrentan a un ya descendido Burnley en casa. Luego tendrán que visitar a un Crystal Palace más pendiente de jugar la final de la Conference League tras salvarse del descenso.

Partidos que le restan al Arsenal:

  • Arsenal vs Burnley | Lunes 18 de mayo a las 14:00 horas Perú
  • Crystal Palace vs Arsenal | Domingo 24 de mayo a las 10:00 horas Perú
Por parte de los ‘Ciudadanos’ van a tener un duelo complicado de visita ante el Bournemouth, conjunto revelación esta temporada. por otro lado, recibirán al Aston Villa en un partido más tranquilo en casa.

Partidos que le restan al Manchester City:

  • Bournemouth vs Manchester City | Martes 19 de mayo a las 13:30 horas Perú
  • Manchester City vs Aston Villa | Domingo 24 de mayo a las 10:00 horas Perú

Tabla de posiciones de la Premier League

#EquipoPJVEDDIFGOLESPTS
1Arsenal362475+4268:2679
2Man City362385+4375:3277
3Man Utd3618117+1563:4865
4Liverpool3617811+1260:4859
5Aston Villa3617811+450:4659
6Bournemouth3613167+456:5255
7Brighton36141111+1052:4253
8Brentford3614913+352:4951
9Chelsea36131013+655:4949
10Everton36131013046:4649
11Fulham3614616-644:5048
12Sunderland36121212-937:4648
13Newcastle3613716-250:5246
14Leeds36101412-548:5344
15Crystal Palace36111114-938:4744
16Forest36111015-245:4743
17Tottenham3691116-946:5538
18West Ham369918-2042:6236
19Burnley364923-3637:7321
20Wolves363924-4125:6618

Datos Claves

  • El Arsenal de Mikel Arteta lidera actualmente la tabla de posiciones de la liga.
  • Arsenal enfrentará al Burnley en casa y visitará al Crystal Palace próximamente.
  • Manchester City jugará contra Bournemouth de visita y recibirá al Aston Villa.
Bruno Castro
