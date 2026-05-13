Manchester City vs Crystal Palace EN VIVO y GRATIS por la Premier League vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Se juega el partido pendiente de la fecha 31 de la Premier League. Manchester City no tiene margen de error si quiere evitar el título del Arsenal. Recibe en el Etihad a Crystal Palace. Sigue las acciones.

Manchester City y Crystal Palace se enfrentan HOY miércoles 13 de mayo por el partido pendiente de la fecha 31 de la Premier League 2025/2026. El Etihad Stadium de Manchester es el escenario de este encuentro, vital para la lucha por el título. El duelo se puede ver en vivo por ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium vía online.

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Manchester City no puede perder si es que quiere pelear el título de la Premier League hasta el final. Arsenal le lleva cinco puntos de ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones. Una victoria lo haría quedar a sólo dos puntos con dos partidos para el final del torneo.

Crystal Palace, por su parte, ya está salvado del descenso en la Premier League y su cabeza está puesta en la final de la UEFA Conference League ante Rayo Vallecano el próximo miércoles 27 de mayo. Este partido es una buena prueba de preparación.

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Debido al calendario ajustado que tuvo Manchester City con su participación en Champions League y las copas locales, no pudo disputar el partido ante Crystal Palace entre el 20 y 22 de marzo. Por eso, se disputa en este miércoles 13 de mayo.

Sigue el minuto a minuto del Manchester City vs. Crystal Palace

Todos los detalles del Manchester City vs. Crystal Palace

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Tabla de posiciones EN VIVO de la Premier League 2025/2026