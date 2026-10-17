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Alineaciones de Brentford y Liverpool por la Premier League: formaciones probables

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford vs. Liverpool, Premier League
Brentford vs. Liverpool, Premier League

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de empatar 2-2 con Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Brentford y Liverpool

Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Ajer, El Hadji Malick Diouf, Yehor Yarmoliuk, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony, Igor Thiago, Keane Lewis-Potter. DT: Keith Andrews.

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Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Víctor Muñoz, Lewis Koumas, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.

Bajas y ausentes de Brentford y Liverpool

Brentford:

  • Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Kevin Schade (lesión de hombro)
  • Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Nathan Collins (lesión en el gemelo)
  • Mikkel Damsgaard (lesión de tobillo)

Liverpool:

  • Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial)
  • Alexander Isak (lesión en el muslo)
  • Cody Gakpo (lesión de tobillo)
  • Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
  • Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
  • Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
  • Ryan Gravenberch (ausencia; vuelve en 1 fecha)

La previa de Brentford y Liverpool: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 09:00 (hora de Perú)
  • Estadio: Brentford Community Stadium
  • Historial: 20 cruces — Brentford ganó 5, Liverpool ganó 10 y empataron 5
  • Último antecedente: 24/05/2026: Liverpool 1-1 Brentford
  • Próximo partido de Brentford: vs. Hull, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de Liverpool: vs. Brighton, domingo 25 de octubre
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