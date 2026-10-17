Alineaciones de Brentford y Liverpool por la Premier League: formaciones probables

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de empatar 2-2 con Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brentford y Liverpool
Brentford (4-2-3-1): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Jannik Schuster, Kristoffer Ajer, El Hadji Malick Diouf, Yehor Yarmoliuk, Mathias Jensen, Vitaly Janelt, Jaidon Anthony, Igor Thiago, Keane Lewis-Potter. DT: Keith Andrews.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Víctor Muñoz, Lewis Koumas, Bradley Barcola. DT: Andoni Iraola.
Bajas y ausentes de Brentford y Liverpool
Brentford:
- Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Kevin Schade (lesión de hombro)
- Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Nathan Collins (lesión en el gemelo)
- Mikkel Damsgaard (lesión de tobillo)
Liverpool:
- Conor Bradley (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
- Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial)
- Alexander Isak (lesión en el muslo)
- Cody Gakpo (lesión de tobillo)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
- Ryan Gravenberch (ausencia; vuelve en 1 fecha)
La previa de Brentford y Liverpool: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 17 de octubre
- Hora: 09:00 (hora de Perú)
- Estadio: Brentford Community Stadium
- Historial: 20 cruces — Brentford ganó 5, Liverpool ganó 10 y empataron 5
- Último antecedente: 24/05/2026: Liverpool 1-1 Brentford
- Próximo partido de Brentford: vs. Hull, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Liverpool: vs. Brighton, domingo 25 de octubre