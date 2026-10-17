Alineaciones de Brentford y Liverpool por la Premier League: formaciones probables

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Brentford Community Stadium por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de empatar 2-2 con Aston Villa y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 0-3 ante Man City y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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