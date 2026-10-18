Alineaciones de Leeds y Manchester United por la Premier League: formaciones probables

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds viene de caer 1-2 ante Arsenal y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de empatar 1-1 con Tottenham y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Leeds y Manchester United
Leeds (3-4-2-1): James Trafford, James Justin, Nico Elvedi, Tarik Muharemovic, Anton Stach, Jayden Bogle, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens, Leny Yoro, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Diogo Dalot, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, Carlos Baleba, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.
Bajas y ausentes de Leeds y Manchester United
Leeds:
- Daniel James (lesión de espalda)
- Joe Rodon (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Mateo Joseph (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)
Manchester United:
- Noussair Mazraoui (lesión de espalda)
- Benjamin Sesko (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Tom Heaton (lesión; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Patrick Dorgu (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Manuel Ugarte (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de abril de 2027)
La previa de Leeds y Manchester United: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 08:00 (hora de Perú)
- Historial: 100 cruces — Leeds ganó 24, Manchester United ganó 42 y empataron 35
- Último antecedente: 12/08/2026: Manchester United 1-1 Leeds
- Próximo partido de Leeds: vs. Sunderland, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de Manchester United: vs. Bournemouth, domingo 25 de octubre