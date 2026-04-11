Barcelona vs. Espanyol GRATIS y EN VIVO HOY: Sigue el partido AHORA por internet y online vía DirecTV EN DIRECTO por LaLiga

Mira el partido Barcelona vs. Espanyol gratis y en vivo vía DirecTV desde tu televisor y online por la aplicación de DGO para celulares, tabletas y por internet. Además, también disfruta del minuto a minuto en directo con las incidencias jugada a jugada, los mejores goles y toda la acción del partido de HOY, sábado 11 de abril, desde las 11:30 AM por la fecha 31 de LaLiga y desde el Camp Nou.

Barcelona tiene la inmejorable opción de estirar su ventaja en la cima de LaLiga si es que gana al Espanyol por la fecha 31. De vencer en casa, el cuadro culé habrá sacado 10 puntos de ventaja al Real Madrid y estaría a un paso de consagrarse como bicampeón.