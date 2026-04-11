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Barcelona vs. Espanyol GRATIS y EN VIVO HOY: Sigue el partido AHORA por internet y online vía DirecTV EN DIRECTO por LaLiga

GRATIS, EN VIVO y EN DIRECTO sigue la transmisión del partido entre Barcelona vs. Espanyol por la fecha 31 de LaLiga.

Barcelona vs. Espanyol GRATIS AHORA vía Directv.
© Gemini IA.Barcelona vs. Espanyol GRATIS AHORA vía Directv.

Mira el partido Barcelona vs. Espanyol gratis y en vivo vía DirecTV desde tu televisor y online por la aplicación de DGO para celulares, tabletas y por internet. Además, también disfruta del minuto a minuto en directo con las incidencias jugada a jugada, los mejores goles y toda la acción del partido de HOY, sábado 11 de abril, desde las 11:30 AM por la fecha 31 de LaLiga y desde el Camp Nou.

Barcelona tiene la inmejorable opción de estirar su ventaja en la cima de LaLiga si es que gana al Espanyol por la fecha 31. De vencer en casa, el cuadro culé habrá sacado 10 puntos de ventaja al Real Madrid y estaría a un paso de consagrarse como bicampeón.

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¡LAS PROBABILIDADES DE VICTORIA!

Según la estadística y los números, Barcelona tiene más probabilidades de ganar que Espanyol.

¡TAMBIÉN HAY ONCE DEL ESPANYOL!

De igual manera con el técnico Manolo González, Espanyol también presentó su lista de convocados al partido y este sería su once inicial ante Barcelona: Marko Dmitrović; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko González, Pol Lozano, Edu Expósito, Cyril Ngonge; Tyrhys Dolan y Roberto Fernández.

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¡EL PROBABLE ONCE DEL BARCELONA!

A partir de la lista de convocados por Hansi Flick, este sería el once inicial con el que comenzaría Barcelona ante Espanyol: Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Alejandro Baldé; Eric Garcia, Fermín López, Marc Casadó; Lamine Yamal, Ferran Torres y Robert Lewandowski.

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¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con el minuto a minuto del partido entre Barcelona vs. Espanyol por la fecha 31 de LaLiga.

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Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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