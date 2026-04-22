El reemplazo de Estêvão en la lista de la Selección de Brasil para el Mundial 2026

La noticia ha sacudido los cimientos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Tras confirmarse una lesión de grado cuatro en los isquiotibiales, la presencia de Estêvão en la Copa del Mundo 2026 parece una misión imposible.

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Según informó The Athletic, las pruebas médicas realizadas ayer tras el partido contra el Manchester United fueron determinantes. El joven crack del Chelsea, y ex figura del Palmeiras, se enfrenta a un proceso de recuperación que lo margina del torneo más importante del año.

Neymar Jr: el regreso del heredero

Con la baja de Estêvão, todas las miradas apuntan a un solo hombre: Neymar Jr. El astro brasileño aparece como la opción natural para retomar el protagonismo y la camiseta de la “Canarinha” en Norteamérica.

Con la ausencia de Estêvão, Neymar podría estar en el Mundial 2026. (Foto: X).

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A pesar de sus recientes periodos de inactividad, su jerarquía es indiscutible para liderar un vestuario que pierde a una de sus mayores promesas. La experiencia de Neymar podría ser el bálsamo que necesita el equipo de Carlo Ancelotti ante esta crisis inesperada.

Los herederos de la banda derecha

Si Ancelotti decide apostar por perfiles similares al de Estêvão, los nombres de Savinho y Rayan ganan enteros. Savinho ha demostrado en el Manchester City que tiene el desequilibrio necesario para el escenario mundialista.

Por otro lado, la irrupción de Rayan ha sido la gran sorpresa de la temporada. El joven atacante ofrece una verticalidad que encaja perfectamente con el estilo ofensivo que Brasil pretende desplegar en Estados Unidos, México y Canadá.

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Las cartas alternativas de Ancelotti

La lista de posibles sustitutos no termina ahí, ya que Antony sigue siendo una opción latente gracias a su polivalencia. Su conocimiento del sistema y su capacidad de sacrificio lo mantienen en la puja por un lugar en la convocatoria final.

Incluso, no se descarta que el seleccionador opte por delanteros con menos características de extremo pero con gran pegada. Igor Thiago y Gabriel Jesús son las variantes que permitirían a Brasil jugar con un esquema distinto, priorizando la presencia física en el área rival.

Carlo Ancelotti debe tomar una decisión prontamente. (Foto: X).

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