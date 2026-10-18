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Premier League

Bournemouth vs. Sunderland: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 7 de la Premier League

Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth vs. Sunderland, Premier League
Bournemouth vs. Sunderland, Premier League

Bournemouth recibe a Sunderland este domingo 18 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Pocas veces un partido entre dos equipos con solo un puntito de diferencia pesa tanto tan temprano en el campeonato. Ambos necesitan cortar una racha que ya empieza a preocupar.

Ninguno ganó en las últimas tres fechas y la tabla se les empieza a complicar. El que se lleve los tres puntos respira; el que pierda se aleja todavía más de la zona media.

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La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth llegó a este domingo con una goleada en contra que duele: cayó 1-5 en su visita a Chelsea y antes ya había perdido con Liverpool en casa. Está 19° con apenas 3 puntos en seis fechas, un arranque muy por debajo de lo esperado para un equipo que viene de temporadas sólidas en la categoría.

Sunderland tampoco encuentra la fórmula. Perdió sus últimos tres partidos, el más reciente 0-2 de local ante Brighton, y acumula 4 unidades en el mismo número de presentaciones. Está 18°, apenas un escalón arriba de su rival de turno, y necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la tabla se le ponga más cuesta arriba.

El historial entre Bournemouth y Sunderland

El historial entre ambos está parejo: de seis enfrentamientos, Bournemouth ganó dos, Sunderland otros dos y hubo dos empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local de este domingo (8 contra 7). El antecedente más reciente, de febrero de este año, terminó 1-1, y el anterior lo había ganado Sunderland por 3-2.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/02/2026Bournemouth vs. Sunderland1-1Premier League
29/11/2025Sunderland vs. Bournemouth3-2Premier League
29/04/2017Sunderland vs. Bournemouth0-1Premier League
05/11/2016Bournemouth vs. Sunderland1-2Premier League
23/01/2016Sunderland vs. Bournemouth1-1Premier League
19/09/2015Bournemouth vs. Sunderland2-0Premier League

Horario del partido

  • Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Bournemouth y Sunderland se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Bournemouth suma 3 puntos en el torneo.
  • Sunderland suma 4 puntos en el torneo.
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