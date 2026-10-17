Dónde ver EN VIVO Brentford vs. Liverpool por la jornada 7 de la Premier League: TV y streaming online

Brentford y Liverpool se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Liverpool este sábado 17 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. El golpe ante el Manchester City todavía resuena en Liverpool, que llega con la necesidad urgente de reaccionar. Del otro lado, Brentford se ilusiona con un arranque de temporada que lo tiene metido entre los mejores cuatro.

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Para el Liverpool esto ya no es un partido más: viene de perder 3-0 de local y necesita cortar la racha antes de que la crisis se instale. Brentford, en cambio, tiene la chance de meter un golpe de autoridad y confirmar que su buen momento no es casualidad.

La actualidad de ambos equipos

Brentford llega entonado, cuarto en la tabla con 10 puntos en seis fechos. No gana hace dos partidos pero tampoco pierde: rescató un empate 2-2 como visitante ante Aston Villa después de haber goleado 3-0 al Chelsea en su cancha. La irregularidad convive con un andar sólido que lo tiene metido en zona europea.

El Liverpool, noveno con 9 puntos, atraviesa un momento incómodo. El 0-3 sufrido como local ante el City fue un golpe duro que corta una racha que venía con un triunfo ajustado ante Bournemouth y un empate sin goles frente al Fulham. La visita a Brentford aparece como la oportunidad perfecta para empezar a enderezar el rumbo antes de que las dudas crezcan.

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El historial entre Brentford y Liverpool

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Liverpool, que ganó 10 de los 20 enfrentamientos frente a 5 de Brentford, con 5 empates y una diferencia de gol amplia: 38 contra 27. Sin embargo, los últimos cruces muestran más paridad de la que indica el acumulado histórico, con triunfos repartidos y algún resultado inesperado, como el 3-2 que Brentford le sacó en 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Liverpool vs. Brentford 1-1 Premier League 25/10/2025 Brentford vs. Liverpool 3-2 Premier League 18/01/2025 Brentford vs. Liverpool 0-2 Premier League 25/08/2024 Liverpool vs. Brentford 2-0 Premier League 17/02/2024 Brentford vs. Liverpool 1-4 Premier League 12/11/2023 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 06/05/2023 Liverpool vs. Brentford 1-0 Premier League 02/01/2023 Brentford vs. Liverpool 3-1 Premier League 16/01/2022 Liverpool vs. Brentford 3-0 Premier League 25/09/2021 Brentford vs. Liverpool 3-3 Premier League

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Costa Rica: TDMAX, FOX Costa Rica

TDMAX, FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Everton vs. Chelsea — sábado 17 de octubre, 06:30 hs

Man City vs. Ipswich Town — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Fulham vs. Hull — sábado 17 de octubre, 09:00 hs

Newcastle vs. Aston Villa — sábado 17 de octubre, 11:30 hs

Leeds vs. Manchester United — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis