Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Nottingham Forest: hora, canales de TV y streaming online

Liverpool y Nottingham Forest miden fuerzas en el marco de la fecha 2 de la Premier League 2026/2027. El mítico e histórico Anfield albergará el reencuentro de los ‘Reds’ con sus aficionados en este arranque de la temporada europea y en donde la visita buscará dar un golpe sobre la mesa. En la siguiente nota conoce los detalles de los horarios establecidos y los canales oficiales de transmisión.

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Hablando un poco de cómo llegan los equipos al encuentro de hoy en la ciudad de ‘The Beatles‘, es importante tener en cuenta que Liverpool rescató un empate 2-2 ante Newcastle en condición de visita y con un gol de Dominik Szoboszlai a los 90’+9. Ahora los liderados técnicamente por Andoni Iraola buscarán la primera victoria del campeonato jugando al lado de sus hinchas.

Por otro lado, Nottingham Forest no pudo empezar la Premier League 2026/2027 con el pie derecho ya que perdió 2-0 frente a Leeds United jugando en condición de local en el City Ground. Es así que los dirigidos por Oliver Glasner necesitan el triunfo a como de lugar para empezar a acomodarse en la tabla de posiciones, aunque claramente no parten como favoritos ante el poderoso Liverpool.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League 2026/2027?

04:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

05:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

06:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

07:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

08:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

12:30 | Inglaterra

13:30 | España

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¿Dónde ver Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League 2026/2027?

Perú y Sudamérica | Disney+ Premium

México | TNT Sports y HBO Max

Estados Unidos | USA Network y SiriusXM FC

España | DAZN, DAZN1, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+ y Movistar+

Posibles alineaciones de Liverpool vs. Nottingham Forest por la Premier League 2026/2027

Liverpool | Alisson Alisson; Jeremie Frimpong, Jeremy Jacquet, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Florian Wirtz, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Alexander Isak y Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.

Nottingham Forest | Matz Sels; Nikola Milenkovic, Murillo, Ousmane Diomande, Dan Ndoye; Morgan Gibbs-White, Neco Williams, James McAtee, Ola Aina; Xaver Schlager e Igor Jesus. DT: Oliver Glasner.

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