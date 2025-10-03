Arsenal vs. West Ham en vivo: hora, canal de TV y alineaciones del partido por la Premier League 2025-26

Arsenal recibe a West Ham en el Emirates Stadium en el marco de la fecha 5 de la Premier League 2025-26. En uno de los clásicos más importantes de Londres, ambos equipos buscarán la victoria y claramente son los locales quienes en la previa cuentan con el total favoritismo de conseguirlo gracias al buen nivel que demuestran en el presente; mientras que la visita buscará ser la gran sorpresa de la jornada para empezar a recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Hablando de cómo llegan los equipos a este encuentro, Arsenal viene de vencer 1-2 a Newcastle de visita, empatar 1-1 frente a Manchester City y golear 3-0 a Nottingham Forest de local. En cuanto a West Ham, igualaron 1-1 contra Everton, cayeron 1-2 ante Crystal Palace y perdieron 0-3 frente a Tottenham Hotspur. Es así que finalmente son los ‘Hammers’ quienes necesitan el triunfo a gritos.

El partido entre Arsenal vs. West Ham está programado para el día de mañana sábado 4 de octubre y a continuación tendremos todos los detalles respecto a los horarios alrededor del mundo en donde podrás disfrutar de este evento y de las plataformas oficiales que realizarán la transmisión para que no te puedas perder nada de lo que se viene en las próximas horas en el Emirates Stadium.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. West Ham por la Premier League 2025-26?

9:00 | Perú, Colombia y Ecuador

11:00 | Argentina, Uruguay, Brasil y Chile

10:00 | Venezuela y Bolivia

8:00 | México

16:00 | España

¿Dónde ver Arsenal vs. West Ham por la Premier League 2025-26?

Sudamérica | Disney+ Premium

México | HBO Max / TNT

Estados Unidos | Peacock

España | DAZN

Posibles alineaciones Arsenal vs. West Ham por la Premier League 2025-26?

Arsenal | David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Martín Zubimendi, Eberechi Eze, Declan Rice; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta

West Ham | Alphonse Areola; Kyle Walker-Peters, Konstantinos Mavropanos, Max Kilman, El Hadji Malick Diouf; James Ward-Prowse; Jarrod Bowen, Mateus Fernandes, Lucas Paquetá, Crysencio Summerville y Niclas Füllkrug. DT: Nuno Espirito Santo.

