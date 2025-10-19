Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Por qué no juega Florian Wirtz hoy para Liverpool ante Manchester United por la Premier League 2025-26

Florian Wirtz va al banco en este clásico ante Manchester United lo que causó sorpresa. Conoce el motivo de su ausencia.

Por Hugo Avalos

Florian Wirtz no juega ante Manchester United.
© Getty ImagesFlorian Wirtz no juega ante Manchester United.

Florian Wirtz no forma parte de la alineación titular en Liverpool para el duelo ante Manchester United de este domingo 19 de octubre en Anfield. Se trata del clásico de Inglaterra, correspondiente a la fecha 8 de la Premier League 2025-26. De todas maneras, va al banco de suplentes.

Publicidad

Liverpool necesita la victoria sí o sí para no quedar lejos del líder Arsenal. Si suma de a tres puntos, quedará a una unidad como escolta. Sin embargo, para este partido, Arne Slot sorprendió con la alineación titular, ya que se especulaba con que Florian Wirtz vaya desde el arranque, en vez de Alexis Mac Allister.

¿Por qué no juega Florian Wirtz hoy en Liverpool vs. Manchester United?

Florian Wirtz vuelve a ser suplente por decisión exclusiva del entrenador Arne Slot. Es la segunda suplencia consecutiva del joven alemán. Anteriormente, no había jugado desde el arranque ante Chelsea en la derrota 2-1 en la fecha 7. Todo apunta a que el neerlandés no está del todo conforme con sus actuaciones en este inicio de temporada.

Pronósticos Liverpool vs Manchester United: Anfield promete espectáculo y goles

ver también

Pronósticos Liverpool vs Manchester United: Anfield promete espectáculo y goles

Luego de la fecha FIFA de octubre, se especulaba con que Wirtz vuelva a ser titular en lugar de Alexis Mac Allister, pero el entrenador ‘red’ optó por la titularidad del argentino. De esta forma, el ex Bayer Leverkusen vuelve al banco esperando su oportunidad.

Publicidad
Juega Alexis Mac Allister: Las alineaciones de Liverpool vs. Manchester United por la Premier League 2025-26

ver también

Juega Alexis Mac Allister: Las alineaciones de Liverpool vs. Manchester United por la Premier League 2025-26

El resto del equipo del Liverpool no ofrece mayores novedades. Giorgi Mamardashvili sigue en el arco debido a la lesión de Alisson Becker. Hugo Ekitiké seguirá en el banco debido a la presencia de Alexander Isak.

La alineación titular de Liverpool ante Manchester United

Arne Slot definió la siguiente alineación titular en Liverpool para enfrentar en el clásico al Manchester United: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo, y Alexander Isak.

En el banco de suplentes, además de Florian Wirtz, estarán Freddie Woodman, Joe Gomez, Federico Chiesa, Curtis Jones, Hugo Ekitiké, Andrew Robertson, Jeremie Frimpong y Rio Ngumoha.

Publicidad
Alineación titular del Liverpool ante Manchester United (X @LFC).

Alineación titular del Liverpool ante Manchester United (X @LFC).

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¡Cuidado Universitario! El mensaje que llega desde Cusco FC luego de vencer a Cienciano
Liga 1

¡Cuidado Universitario! El mensaje que llega desde Cusco FC luego de vencer a Cienciano

Royston Drenthe, ex Real Madrid, ingresado en el hospital tras sufrir derrame cerebral
Fútbol europeo

Royston Drenthe, ex Real Madrid, ingresado en el hospital tras sufrir derrame cerebral

EN VIVO Y GRATIS Getafe vs. Real Madrid por La Liga Vía DSports y DGO: minuto a minuto
Fútbol europeo

EN VIVO Y GRATIS Getafe vs. Real Madrid por La Liga Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario
Liga 1

Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo