Por qué no juega Florian Wirtz hoy para Liverpool ante Manchester United por la Premier League 2025-26

Florian Wirtz no forma parte de la alineación titular en Liverpool para el duelo ante Manchester United de este domingo 19 de octubre en Anfield. Se trata del clásico de Inglaterra, correspondiente a la fecha 8 de la Premier League 2025-26. De todas maneras, va al banco de suplentes.

Liverpool necesita la victoria sí o sí para no quedar lejos del líder Arsenal. Si suma de a tres puntos, quedará a una unidad como escolta. Sin embargo, para este partido, Arne Slot sorprendió con la alineación titular, ya que se especulaba con que Florian Wirtz vaya desde el arranque, en vez de Alexis Mac Allister.

¿Por qué no juega Florian Wirtz hoy en Liverpool vs. Manchester United?

Florian Wirtz vuelve a ser suplente por decisión exclusiva del entrenador Arne Slot. Es la segunda suplencia consecutiva del joven alemán. Anteriormente, no había jugado desde el arranque ante Chelsea en la derrota 2-1 en la fecha 7. Todo apunta a que el neerlandés no está del todo conforme con sus actuaciones en este inicio de temporada.

Luego de la fecha FIFA de octubre, se especulaba con que Wirtz vuelva a ser titular en lugar de Alexis Mac Allister, pero el entrenador ‘red’ optó por la titularidad del argentino. De esta forma, el ex Bayer Leverkusen vuelve al banco esperando su oportunidad.

El resto del equipo del Liverpool no ofrece mayores novedades. Giorgi Mamardashvili sigue en el arco debido a la lesión de Alisson Becker. Hugo Ekitiké seguirá en el banco debido a la presencia de Alexander Isak.

La alineación titular de Liverpool ante Manchester United

Arne Slot definió la siguiente alineación titular en Liverpool para enfrentar en el clásico al Manchester United: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo, y Alexander Isak.

En el banco de suplentes, además de Florian Wirtz, estarán Freddie Woodman, Joe Gomez, Federico Chiesa, Curtis Jones, Hugo Ekitiké, Andrew Robertson, Jeremie Frimpong y Rio Ngumoha.

