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Premier League

Leeds vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds vs. Man U, Premier League
Leeds vs. Man U, Premier League

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Leeds perdió 1-2 como visitante ante Arsenal en la fecha anterior. Leeds está 8° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Crystal Palace.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Manchester United empató 1-1 como local ante Tottenham. El conjunto marcha 14° con 6 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Fulham.

El historial entre Leeds y Manchester United

Leeds y Manchester United se enfrentaron 100 veces en los últimos años: 24 triunfos de Leeds, 42 de Manchester United y 35 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/08/2026Manchester United vs. Leeds1-1Club Friendlies
13/04/2026Manchester United vs. Leeds1-2Premier League
04/01/2026Leeds vs. Manchester United1-1Premier League
19/07/2025Manchester United vs. Leeds0-0Club Friendlies
12/07/2023Manchester United vs. Leeds2-0Club Friendlies
12/02/2023Leeds vs. Manchester United0-2Premier League
08/02/2023Manchester United vs. Leeds2-2Premier League
20/02/2022Leeds vs. Manchester United2-4Premier League
14/08/2021Manchester United vs. Leeds5-1Premier League
25/04/2021Leeds vs. Manchester United0-0Premier League

Horario del partido

  • Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Disney+ Premium
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • México: FOX One, FOX+
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC
  • Centroamérica: FOX+
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs
  • Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Leeds suma 9 puntos en el torneo.
  • Manchester United suma 6 puntos en el torneo.
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