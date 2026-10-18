Leeds vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 08:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Leeds perdió 1-2 como visitante ante Arsenal en la fecha anterior. Leeds está 8° en la tabla con 9 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Crystal Palace.

En su último compromiso, Manchester United empató 1-1 como local ante Tottenham. El conjunto marcha 14° con 6 puntos. Antes empató 1-1 como visitante ante Fulham.

El historial entre Leeds y Manchester United

Leeds y Manchester United se enfrentaron 100 veces en los últimos años: 24 triunfos de Leeds, 42 de Manchester United y 35 empates.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/08/2026 Manchester United vs. Leeds 1-1 Club Friendlies 13/04/2026 Manchester United vs. Leeds 1-2 Premier League 04/01/2026 Leeds vs. Manchester United 1-1 Premier League 19/07/2025 Manchester United vs. Leeds 0-0 Club Friendlies 12/07/2023 Manchester United vs. Leeds 2-0 Club Friendlies 12/02/2023 Leeds vs. Manchester United 0-2 Premier League 08/02/2023 Manchester United vs. Leeds 2-2 Premier League 20/02/2022 Leeds vs. Manchester United 2-4 Premier League 14/08/2021 Manchester United vs. Leeds 5-1 Premier League 25/04/2021 Leeds vs. Manchester United 0-0 Premier League

Horario del partido

Perú: 08:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 08:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 10:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Leeds suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Manchester United suma 6 puntos en el torneo.