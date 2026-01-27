Es tendencia:
Giro inesperado: El nuevo destino de Oliver Sonne tras salir de la Premier League

Oliver Sonne tomó una fuerte decisión, dejó el Burnley de la Premier League y se fue a un club inesperado en Europa.

Por Aldo Cadillo

Oliver Sonne dejó la Premier League.
Oliver Sonne dejó la Premier League.

Oliver Sonne dio un giro radical a su carrera y dejó el Burnley de la Premier League, tras no encontrar continuidad en el fútbol inglés, y ahora jugará en condición de préstamo en el Sparta Praga de la República Checa, en busca de minutos y protagonismo.

El lateral peruano no logró consolidarse en el primer equipo del Burnley, situación que encendió las alarmas en su entorno y en la selección peruana, por lo que su salida se volvió una prioridad para no estancar su proyección internacional.

La operación lo llevará a uno de los clubes más importantes del fútbol checo, donde compartirá vestuario con Joao Grimaldo, otro peruano que viene ganando espacio en Europa y que también milita en el Sparta Praga.

Desde Inglaterra señalan que el préstamo tiene como objetivo que Sonne sume rodaje en un torneo competitivo, con la posibilidad de regresar más maduro y con mayor experiencia al final de la temporada.

Imagen
Oliver Sonne jugando en Burnley. (Foto: Getty Images)

El nuevo club de Oliver Sonne

Oliver Sonne dejó el Burnley de la Premier League y ahora jugará cedido en el Sparta Praga. Con este nuevo destino, el ‘Colorado’ buscará relanzar su carrera y demostrar que está listo para consolidarse en el fútbol del Viejo Continente.

El nuevo apodo que se ganó Joao Grimaldo en el Sparta Praha gracias a sus habilidades con el balón

En Perú, la noticia fue recibida con optimismo, ya que el lateral derecho podrá mantenerse en ritmo europeo y en el radar de la selección, algo clave pensando en los próximos desafíos internacionales.

¿Cuánto dinero gana Oliver Sonne?

Oliver Sonne gana 100 mil dólares mensuales en el Burnley, según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que cuando jugaba en el Silkeborg de Dinamarca su sueldo ascendía a 20 mil dólares mensuales.

¿Cuánto vale actualmente Oliver Sonne?

Oliver Sonne tiene contrato con Burnley hasta junio del 2029, según la última información oficial de Transfermarkt. Llegando al equipo en enero del 2025, su presencia fue constante en la Championship, pero una vez que ascendieron a la Premier League sus minutos bajaron.

Datos claves

  • Oliver Sonne jugará cedido en el Sparta Praga tras dejar el Burnley inglés.
  • El lateral peruano compartirá equipo con su compatriota Joao Grimaldo en la liga checa.
  • El acuerdo consiste en un préstamo para sumar rodaje durante la presente temporada europea.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
