Oficial, fin de ciclo en Manchester City tras 13 años y 21 títulos, lo cambia todo para Pep Guardiola

Lo que ya se sabía desde el año pasado, se confirmó este 31 de julio. Uno de los arquitectos del Manchester City de Pep Guardiola, Aitor Txiki Begiristain, dejó su cargo como director de fútbol del club tras 13 años. El comunicado oficial llegó este jueves y su reemplazante, el portugués Hugo Viana, ya está trabajando en la institución.

Desde fines de 2024 se sabía que Txiki Begiristain dejaría su trabajo en el Manchester City como director de fútbol, es decir, el encargado de armar el equipo de Pep Guardiola que lo llevó a los múltiples títulos en Inglaterra y a la UEFA Champions League 2022-23.

Hugo Viana ocupa su lugar como director de fútbol en los ‘Citizens’, algo que también ya se conocía, ya que este portugués dejó el Sporting CP de Lisboa a comienzos de 2025 para empezar a trabajar en Inglaterra. Este primer semestre de 2025 se trató de un período de transición en el que Txiki ayudó a Viana en la adaptación y a conocer todos los detalles del club mancuniano.

Manchester City despidió a Begiristain con un “Thank you” (“Gracias”) en sus redes sociales. A su vez, el club anunció el lanzamiento de una producción propia audiovisual. “A farewell to Txiki” se trataría de un documental donde se contaría la historia del director de fútbol en el club.

Así despidió Manchesster City a Txiki Begiristain (X @ManCityES).

Adiós a Txiki Begiristain, uno de los hombres de confianza de Manchester City

Aitor Begiristain ha sido una de las personas de confianza de Pep Guardiola en Manchester City. Su buena relación data de los tiempos en que ambos trabajaban en el FC Barcelona. Precisamente, Txiki fue director de fútbol del Barça por siete años hasta 2010. En 2008, contrató a Pep como entrenador.

En 2012 se unió al Manchester City gracias a Ferran Soriano, actual CEO del club. Tuvieron que pasar cuatro años para volver a contratar a Guardiola como entrenador. El éxito del club inglés gracias a estas tres personas habla por sí solo.

En el adelanto al documental mencionado, Txiki Begiristain confesó que una vez que logró la última renovación de Pep Guardiola en noviembre de 2024 le confesó a Soriano que “no puedo seguir con esto”. Fue el principio de su adiós a la institución ‘skyblue’.

Bajo la dirección de Begiristain, Manchester City ganó 21 títulos: siete Premier Leagues, dos FA Cups, una Champions League, un Mundial de Clubes de la FIFA y una Supercopa Europea, entre otras consagraciones.

¿La salida de Txiki Begiristain provocará el adiós de Pep Guardiola del Manchester City?

Con la salida de Begiristain de la estructura directiva del Manchester City, hubo varios rumores sobre un posible alejamiento de Pep Guardiola como entrenador. Sin embargo, el nacido en Sampedor tiene la firme convicción de respetar su contrato en el Etihad (hasta 2027).

En una reciente entrevista para GQ, el entrenador de los ‘Citizens’ reveló que se tomará un descanso de los bancos de suplentes una vez que termine su vínculo con el club. Esto podría ocurrir tarde o temprano, dependiendo también de sus propias sensaciones y de lo que piense el club de acá en más.

Por lo pronto, en este mercado, Guardiola ha tenido que trabajar con Hugo Viana en la conformación del plantel para la temporada 2025-26, dejando atrás a Begiristain, toda una nueva sensación. ¿Qué pasará de ahora en más? Sin Txiki, Manchester City, aún con Guardiola, afronta un nuevo ciclo.

