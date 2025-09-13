Manchester City vs. Manchester United: hora, TV, cómo ver online y alineaciones del derbi por la Premier League 2025-26

Este domingo 14 de setiembre Manchester City y Manchester United disputan una nueva edición del derbi de la ciudad. Se trata del partido correspondiente a la fecha 4 de la Premier League 2025-26 que se lleva a cabo en Etihad Stadium. Ambos equipos están lejos de los primeros lugares de la tabla de posiciones, por lo que deben ganar o ganar.

Manchester City perdió sus dos últimos partidos en esta liga inglesa. Había debutado con un gran 4-0 a Wolverhampton a domicilio, pero a ello le siguió una derrota ante Tottenham por 2-0 en el Etihad y un 2-1 en Brighton. Por eso, los de Pep Guardiola se ven obligado a ganar para no perder terreno con los primeros lugares, además de buscar salir de las posiciones de abajo.

Manchester United, por su parte, tiene una buena oportunidad para dejar de lado lo que viene siendo un cuestionable ciclo de Rúben Amorim. Debutó con derrota 1-0 ante Arsenal, empató 1-1 ante Fulham, quedó eliminado por penales 12-11 ante Grimby Town y, en su último partido, le ganó 3-2 al Burnley de Oliver Sonne. Ahora, sí o sí, debe ganar el clásico.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Manchester United?

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 10:30 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 11:30 AM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 12:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 08:30 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 09:30 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 05:30 PM .

. Portugal y Reino Unido: 04:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 12:30 AM .

. China: 11:30 PM.

¿Cómo ver por TV y online el derbi Manchester City vs. Manchester United?

Manchester City vs. Manchester United, derbi de la ciudad por la cuarta fecha de al Premier League 2025-26, se juega este domingo 14 de setiembre en el Etihad Stadium. El partido se puede disfrutar en vivo por TV por la pantalla de ESPN para Sudamérica (ESPN Colombia para Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela). Mientras que también se puede ver por la plataforma Disney+ en el pack premium.

En México, el duelo cuenta con transmisión de FOX México, Caliente TV y Amazon Prime Video. Mientras que en los Estados Unidos se verá por Peacock. Y en España se puede disfrutar por Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, DAZN, DAZN2 y Amazon Prime Video.

Publicidad

Publicidad

Por último, en el Reino Unido, la transmisión en vivo y en directo es de Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, Sky Ultra HD, Sky Go y Sky Go Extra.

Las alineaciones para Manchester City vs. Manchester United

MANCHESTER CITY: James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol; Rodri, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva; Oscar Bobb, Erling Haaland y Jérémy Doku. DT: Pep Guardiola.

MANCHESTER UNITED: Altay Bayindir; Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw; Amad Diallo, Kobbie Mainoo, Casemiro, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes; y Benjamin Sesko. DT: Rúben Amorim.

Publicidad