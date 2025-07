Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, 54 años: “Llegará un día que diré basta… Diré: ahora soy mi own jefe”

Pep Guardiola sorprendió en una entrevista al confirmar que Manchester City será su último club antes de darse un descanso de los bancos de suplentes. En la charla, dio los motivos de la decisión y también manifestó qué pasará cuando ocurra este parón.

En una entrevista con GQ, Guardiola se abrió a fondo, como pocas veces, respecto a sus sensaciones como entrenador, sobre todo, luego de una temporada difícil con Manchester City, a nivel resultados. Por lo pronto, la declaración más fuerte fue su intención de dejar los bancos de suplentes por un tiempo.

“Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido. El tiempo que voy a parar no lo sé, un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, no lo sé. Pero sí que voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo”, expresó el entrenador de Sampedor.

“Había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después… Hemos estado durante muchos meses sin ganar partidos. No había pasado nunca. Pero te pone en tu sitio”, consideró respecto a la crisis de resultados que tuvieron los ‘Citizens’ en la última temporada.

Pep Guardiola tendrá un descanso tras su etapa en Manchester City (Getty Images).

“Hablando en nombre del Manchester City, ha sido muy saludable que nos haya pasado. Porque el éxito te confunde. No nos ha confundido durante muchos años, pero en este año los jugadores se han lesionado mucho. Y dices: ¿Por qué se han lesionado tanto cuando antes no se lesionaban? Porque el foco ya no está en lo que tienes que hacer. Cuando el foco ya no está en hacer lo que tienes que hacer te lesionas más (…) Y eso es lo que ha pasado. Pero creo que será muy bueno para los próximos cinco o diez años”, explicó.

Pep Guardiola reveló qué pasará cuando se retire como entrenador

La decisión de parar una vez que termine su ciclo como entrenador del Manchester City supone una sorpresa en Europa, ya que Pep Guardiola coqueteó con la idea de dirigir a una selección. Esta pausa que prepara para cuando se termine su vínculo con los ‘Citizens’ podría hasta ser el final de su carrera en los bancos de suplentes.

“En el fútbol, hubo un momento que dije basta, se acabó. Y de entrenador llegará un día que diré basta, ya no tengo ganas de jugadores, de las tácticas contrarias, de cada tres días ruedas de prensa, de mi jefe… Diré: ahora soy mi own jefe, ya no tengo que poner la alarma y puedo decidir en mi vida. Pues algún día llegará, y cuando llegue, pues pararé y volveré luego, o no, y ahí ya veremos”, expresó.

De todas maneras, su trabajo continúa como entrenador donde expuso los problemas que representa la elección de 11 jugadores y qué pasa con los que no juegan. “Mira, los jugadores, solo hay un problema con ellos, te lo voy a decir claro y lo vas a entender: yo tengo 23 jugadores y escojo a once cada tres días. 23 o 22… once. Los once siguientes, ¡bua!, sienten que no los quiero, y es todo lo contrario, los quiero aún más porque sufro por ellos”, contó.

Pep Guardiola descartó volver al Barcelona, incluso como presidente

Además de estas declaraciones, hubo momento para hablar sobre Barcelona y sobre una ex figura como Lionel Messi y una actual, como Lamine Yamal. A su vez, reveló que no volverá a dirigir a los ‘Culés’ y que tampoco se ve como presidente del club.

“Creo que a Lamine Yamal hay que dejarle que haga su carrera. Y cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Dejad que haga su carrera. Y ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores”, advirtió. Y agregó: “Messi han sido palabras mayores. Son 90 goles en una temporada, durante 15 años, sin parar, sin lesiones. Son palabras mayores. Dejadlo. Dejadlo”.

Cuando le consultan por Barcelona, confesó que esa etapa “ya se acabó” y “para siempre”. “Fue muy bonita, pero ya se acabó”, dijo. ¿Y como presidente? “¡Noooo! No sirvo para esto”.