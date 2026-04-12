¿Por qué no juega Enzo Fernández en Chelsea vs. Manchester City hoy por la Premier League 2025-26?

Enzo Fernández no forma parte de la alineación titular del Chelsea para el duelo de este domingo 12 de abril ante Manchester City, correspondiente a la jornada 32 de la Premier League 2025-26. El entrenador Liam Rosenior confirmó su baja de la convocatoria durante su última conferencia de prensa y explicó a qué se debe.

Publicidad

Chelsea vs. Manchester City es un partido de suma importancia para ambos equipos en Stamford Bridge. Los ‘Blues’ necesitan del triunfo para acercarse a los puestos de clasificación a la UEFA Champions League 2026-27. Los ‘Citizens’, en tanto, quieren acercarse al líder Arsenal.

Por eso, la baja del capitán del conjunto londinense hace ruido. Físicamente, no mostró ningún tipo de inconvenientes durante la semana. Todo tiene que ver con un reciente hecho que no gustó dentro del club.

¿Por qué no juega Enzo Fernández hoy en Chelsea vs. Manchester City?

Enzo Fernández continúa suspendido internamente en el Chelsea. Debe cumplir con, al menos, dos partidos de ausencia, por lo que no forma parte de la alineación ni de la convocatoria para el partido ante Manchester City. El propio Liam Rosenior confirmó que sigue con esa sanción. “No he puesto en duda su carácter ni quién es como persona. Creo que la gente comete errores“, dijo.

Publicidad

Liam Rosenior confirms that Enzo Fernandez will not take part in Chelsea's clash with Manchester City, despite 'serious discussions' taking place and an apology for comments relating to an interest in a future in Madrid 💬 pic.twitter.com/z235kwQkoO — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 10, 2026

La decisión de suspender a Fernández tiene que ver con unas declaraciones que dio el jugador durante la última fecha FIFA donde insinuó su preferencia “por vivir en Madrid”, lo que hizo referencia a su gusto por jugar en el Real Madrid. El argentino es uno de los mediocampistas que se vincula con un posible fichaje al conjunto ‘merengue’.

No obstante, esta declaración no cayó bien en Chelsea, por lo que tomaron cartas en el asunto. Así es como se decidió la suspensión por dos partidos para el talentoso volante de 25 años. El primer partido de castigo lo cumplió por FA Cup en el 7-0 de los ‘Blues’ al Port Vale el pasado sábado 4 de abril. Ahora, se pierde el duelo ante Manchester City.

Publicidad

¿A qué hora se juega Chelsea vs. Manchester City por la Premier League 2025-26?

El partido entre Chelsea y Manchester City se juega este domingo 12 de abril en Stamford Bridge por la jornada 32 de la Premier League 2025-26. El horario de inicio del duelo es a las 16:30 horas local (10:30 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Manchester City por la Premier League 2025-26?

Chelsea vs. Manchester City tiene transmisión en vivo de ESPN en TV y de la plataforma online Disney+ Premium para toda Sudamérica. En México, en tanto, va por FOX México y FOX One. Mientras que en los Estados Unidos se puede disfrutar por Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y USA Network.

Datos claves

Enzo Fernández está suspendido dos partidos en Chelsea por declaraciones sobre el Madrid.

está suspendido en Chelsea por declaraciones sobre el Madrid. 12 de abril a las 16:30 horas se juega Chelsea vs. Manchester City.

a las se juega Chelsea vs. Manchester City. ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido en vivo para toda Sudamérica.