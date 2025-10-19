Liverpool y Manchester United se enfrentan en Anfield este domingo 19 de octubre por la fecha 8 de la Premier League 2025-26. Se trata del gran clásico de Inglaterra entre dos equipos con realidades opuestas. Mientras los ‘Reds’ quieren volver a ser escoltas del líder Arsenal, los ‘Red Devils’ quieren un triunfo para dejar su mal momento.

Arne Slot recuperó a todos sus futbolistas luego de la fecha FIFA de octubre. Liverpool necesita sumar de a tres puntos para quedar a uno del líder Arsenal, que ya ganó este sábado ante Fulham (1-0). Para este partido, el entrenador pondrá lo mejor en cancha.

¿Juega Alexis Mac Allister en Liverpool?

No obstante, se confirma la presencia de Alexis Mac Allister desde el arranque. Volvió sin lesión tras su vuelta con la Selección Argentina y, si bien había perdido terreno en la consideración, va de titular. De hecho, el propio Arne Slot explicó el motivo por el que el argentino estaba en esa situación.

“Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador“, supo decir tras unas declaraciones del propio Mac Allister, quien reconoció que no se sintió bien en el inicio de temporada.

Rúben Amorim, criticado, pero ratificado como DT de Manchester United

Por el lado del Manchester United, Rúben Amorim necesita un triunfo importante para callar las críticas constantes durante el último tiempo. En este sentido, no se espera su salida del club, ya que Sir Jim Ratcliffe, copropietario del club, lo sostendrá. “Rubén necesita demostrar que es un gran entrenador en los próximos tres años“, dijo.

Así, los mancunianos sostienen al portugués por un tiempo. Y para que se extienda esto, necesitan ganar un partido importante como este duelo. Por eso, Amorim va con lo mejor, incluidas las presencias de Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Mason Mount y Matheus Cunha.

Las alineaciones titulares para Liverpool vs. Manchester United

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Cody Gakpo, y Alexander Isak. DT: Arne Slot.

MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Matthijs De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Mason Mount; y Matheus Cunha. DT: Rúben Amorim.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Manchester United?

10:30 | Perú, Colombia, Panamá y Ecuador

12:30 | Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay

11:30 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (ET)

9:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

