Si bien es cierto, la Bicolor no clasificó al mundial, pero sí tendremos representantes peruanos en Qatar. Es que la FIFA confirmó a árbitros de nuestro país.

Estarán 36 árbitros principales, los que se dividirán todos los partidos del Mundial Qatar 2022 y uno de los siete representantes de la Conmebol es Kevin Ortega, no será el único peruano, pues también estarán 69 árbitros asistentes, entre los que aparecen Michael Orué y Jesús Sánchez.

Kevin Ortega, de 30 años, es internacional FIFA desde el 2019, participando en las competiciones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. También fue cuarto integrante de la terna en la Recopa 2020 entre Flamengo e Independiente del Valle.

A nivel de selecciones, se estrenó en el Preolímpico de Sudamérica para Tokio 2020. También se le asignó dirigir en los Juegos Olímpicos. En su historial aparece además un Sudamericano Sub 17 y cuatro cotejos en las Eliminatorias Qatar 2022.

FOTO: LIGA 1

En caso de los asistentes, Michael Orué, de 37 años, será su primera Copa del Mundo a nivel absoluto. Es internacional desde el 2016 y en su carrera ha participado, en instancia de selecciones, en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el Mundial Sub 17 del 2019 y también acudió a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Mientras que Jesús Sánchez, de 35 años, Qatar 2022 será el escenario de su primer Mundial a nivel general. Además de ser parte de los Sudamericanos, acudió al Preolímpico y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La última aparición de un peruano fue con Víctor Hugo Carrillo en Brasil 2014. La FIFA lo nombró como árbitro de reserva y apareció como el cuarto integrante de las ternas en cuatro compromisos.

FOTO: FIFA

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 20 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final: del 3 al 6 de diciembre.

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales: 13 y 14 de diciembre.

Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.