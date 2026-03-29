Adrián Quiroz debutó en la Selección Peruana: se lo pelean los hinchas de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario

El estreno de Adrián Quiroz con la camiseta de la Selección Peruana ha generado un terremoto mediático en el fútbol nacional. Su personalidad para pedir el balón y generar peligro inmediato ante un rival de jerarquía como Senegal confirmó las expectativas sobre su crecimiento profesional.

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Adrián Quiroz mostró su talento con Perú

El volante ingresó al campo y, en apenas 20 minutos de juego, logró mostrar toda su calidad técnica. Su impacto fue inmediato, tomando las riendas del mediocampo y demostrando una lectura de juego que le permitió comandar los ataques más claros del equipo.

Adrián Quiroz jugando en Francia con la Selección Peruana. (Foto: X).

La jugada que marcó el encuentro fue su potente remate de media distancia que exigió al máximo al portero Mory Diaw. El guardameta senegalés voló de manera espectacular para evitar lo que hubiera sido un debut soñado con un golazo desde fuera del área.

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Tras exhibir su talento en las canchas de Francia, “El Mago” demostró que el roce internacional le ha permitido alcanzar una madurez envidiable. Esta actuación no pasó desapercibida para los aficionados de los clubes más grandes del país, quienes reaccionaron de inmediato en plataformas digitales.

Adrián Quiroz elogiado por los grandes

En redes sociales, las hinchadas de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes han iniciado una campaña para pedir su contratación. Los seguidores consideran que el volante es la pieza creativa que sus respectivos equipos necesitan para afrontar torneos internacionales y la Liga 1.

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Actualmente, los derechos deportivos de Adrián Quiroz pertenecen a Los Chankas de Andahuaylas, club donde ha brillado con luz propia. El equipo guerrero tiene en sus filas a una de las joyas más cotizadas del mercado, lo que complica una salida sencilla sin una negociación formal.

¿Dónde jugará ahora Adrián Quiroz?

El interés masivo de los “tres grandes” pone a la directiva de Los Chankas en una posición estratégica para el próximo mercado de pases. Cualquier club que desee contar con la magia de Quiroz deberá presentar una oferta económica que satisfaga las pretensiones del conjunto andahuaylino.

El futuro de “El Mago” parece estar lejos de Andahuaylas debido a la presión mediática y el deseo de los clubes de la capital por ficharlo. Por ahora, el jugador se enfoca en mantener su nivel mientras los rumores sobre su próximo destino siguen encendiendo el debate deportivo nacional.

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Adrián Quiroz en el partido contra Senegal. (Foto: X).

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