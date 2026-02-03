El goleador en Rumanía que quiere jugar en la Selección Peruana de Mano Menezes

Si hay un puesto en el que la Selección Peruana necesita alternativas esa es la delantera. Hoy en día no hay muchas opciones para poder pensar en algún goleador de nivel. Después de Paolo Guerrero, las opciones no son muy alentadoras en este momento. Por eso se está buscando en todas partes, alternativas para que se tenga un 9 de peso.

Entre los jugadores que están teniendo una buena performance en el exterior tenemos a Renato Espinosa. Quien viene destacando con goles en Rumanía, por lo que claro, nace como una alternativa para Mano Menezes. En este caso, no hay muchos goleadores peruanos afuera, así que este atacante de 27 nace como una buena opción.

Renato Espinosa (Foto: Unirea 04 Slobozia).

En comunicación con Depor, el atacante confesó que tiene como objetivo llegar a la ‘Bicolor’. “El sueño siempre está, de hecho yo me alegro por Ugarriza que lo convoquen, yo siempre me voy a alegrar por todos los que están convocados y la verdad que, claro, obviamente es un objetivo, es un sueño poder vestir la camiseta de la selección“.

Pero también manifestó que no tiene comunicación con nadie de la FPF. “No he hablado con nadie, nadie se ha contactado conmigo, pero igual siempre voy a estar ahí, el objetivo es llegar, el objetivo es estar y poder demostrar también, y también el tema de poder dejar el nombre del Perú en alto y sin comparaciones, porque eso yo creo que es más morbo que otra cosa”, explicó.

¿Cómo va Renato Espinosa en Rumanía?

Renato Espinosa en este caso firmó por el Unirea Slobozia de la Liga de Primera División de Rumanía. Conjunto que no está pasando por una buena temporada, incluso, con la llegada del peruano no ha tenido los resultados esperados. Eso sí, el jugador nacional a pesar de las adversidades ha sabido levantar cabeza y ser un protagonista del gol cuando se le ha requerido.

Desde su llegada el año pasado, el atacante patrio tan solo se ha perdido un total de cuatro partidos de 18 posibles. Por lo que ha tenido 14 duelos disputados, anotando 6 goles, no dio asistencias y suma 784 minutos en cancha. Hay que mencionar que su equipo es uno de los coleros, así que claro con mejor compañía podría hacer mucho más.

Renato Espinosa entre los mejores (Foto: Sofascore).

En lo que va de su carrera, Espinosa nunca ha sido convocado a la Selección Peruana. Por lo que, si mantiene buenos números hasta la próxima convocatoria, podría tener una oportunidad interesante. Esta es su primera experiencia internacional, en la cual viene rindiendo bien.

Equipos en los que jugó Renato Espinosa:

San Martín

Ayacucho FC

Sporting Cristal

UTC

Alianza Universidad

Deportivo Municipal

Academia Cantolao

Sport Huancayo

