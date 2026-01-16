“No tienen idea de fútbol”: la durísima crítica del representante de Jorge Fossati a la directiva de Universitario

A pesar de que Jorge Fossati no ha querido dar muchos detalles de cómo finalmente terminó la relación con Universitario de Deportes, en esta oportunidad fue su representante quien volvió a hablar del tema y la verdad es que no fue tan complaciente con las versiones anteriores. Siendo bastante crítico y hasta contundente, se animó a calificar la gestión de la actual directiva.

Pablo Betancourt, agente de Jorge Fossati y quien fue el encargado de encaminar el acuerdo de renovación con Universitario de Deportes que finalmente no se concretó para la temporada 2026, sostuvo una reciente entrevista con el programa radial uruguayo ‘Las Voces del Fútbol‘. Sin pelos en la lengua, prácticamente dijo que los encargados en Ate no saben nada de fútbol.

“La ‘U’ es el equipo más grande. Después está Alianza, que también es un club muy importante. No tiene un propietario, no tiene directiva. La DGI ha intervenido el club y son, supuestamente, los dueños, y hablas con personas que no tienen idea de fútbol. Por más que Álvaro Barco sea una persona de fútbol que entiende, él tiene un jefe arriba que es un abogado que debe hacer lo que diga la SUNAT. Las reglas del fútbol no son las mismas”; comentó Pablo Betancourt.

Pablo Betancourt señaló que Universitario podría extrañar a Jorge Fossati

Al margen de que Jorge Fossati ya no tenga ninguna relación con Universitario de Deportes y de que incluso el equipo merengue se encuentre en un nuevo proceso, el representante del estratega uruguayo siguió con sus ácidos comentarios y dejó entrever que en algún momento podrían extrañarlo por la manera en cómo se dio la negociación de renovación a fines del año 2025.

“Quizás el directivo anterior, que ahora está en la FPF, Jean Ferrari, le ofreció un premio que no estaba dentro del contrato, pero eso es normal en el fútbol. Muchas veces uno habla con equipos que no tienen presidente y Jorge, por la experiencia que tiene, no está para que lo manoseen o lo lleven de aquí para allá. Vamos a ver si no lo terminan necesitando”; finalizó Pablo Betancourt.

El alma táctica de Jorge Fossati permanecerá en Universitario

Sabiendo que Universitario de Deportes es el tricampeón del fútbol peruano y que durante las últimas temporadas jugó con el sistema 3-5-2, el cual fue implementado por Jorge Fossati cuando llegó en el año 2023, fue Javier Rabanal quien hace algunas horas confirmó que continuará por dicho camino. Al ser consciente de las capacidades de sus jugadores y de lo que pueden rendir, el entrenador español empezará a trabajar con lo que hicieron en el pasado.

