Selección Peruana

Así respondió Luis Zubeldía ante los rumores que lo vinculan a la Selección Peruana

El estratega argentino ya habría dado a conocer su postura luego de que se le empezara a vincular con la 'bicolor'.

Por Nicole Cueva

Luis Zubeldía responde ante rumores sobre un posible acercamiento con la Selección Peruana.
© Sao Paulo FCLuis Zubeldía responde ante rumores sobre un posible acercamiento con la Selección Peruana.

Luego de que se hiciera oficial la salida de Óscar Ibáñez, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene la complicada tarea de escoger a su nuevo director técnico.

En ese contexto, Jean Ferrari, director general de fútbol, comenzará la búsqueda de un entrenador extranjero para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

La contundente respuesta de Luis Zubeldía sobre dirigir a Perú

Según dio a conocer el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola en el programa de YouTube ‘Mano a Mano’, desde la Selección Peruana habrían consultado la posibilidad de contar con Luis Zubeldía. No obstante, el joven DT habría rechazado la propuesta.

“Perú solo va a poder apuntar a técnicos terrenales. Entiendo que han sondeado a Luis Zubeldía, pero desde su entorno van a rechazar todo tipo de acercamiento“, expresó el mencionado comunicador.

Además, agregó lo siguiente: “Un entrenador de vanguardia no va a aceptar tan fácil la selección. Por eso es importante conocer la ambición que hay en la FPF”.

¿Qué se sabe del presente de Luis Zubeldía?

Luis Zubeldía se encuentra como entrenador libre tras su salida de Sao Paulo en junio pasado. Su desvinculación del cuadro brasileño se produjo debido a una serie de resultados poco favorables.

Cabe resaltar que, en total tuvo la oportunidad de dirigir un total de 68 partidos, con un registro de 30 victorias, 21 empates y 17 derrotas.

Nicole Cueva
