Fue campeón en 4 países, Jean Ferrari lo buscó para Universitario y ahora suena para dirigir la Selección Peruana

Tras algunas horas de incertidumbre en la VIDENA, finalmente la Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la salida de Óscar Ibáñez del banquillo de la ‘bicolor’.

El exarquero había asumido como DT interino tras la salida de Jorge Fossati, pero las recientes derrotas ante Uruguay y Paraguay precipitaron su desvinculación, dejando vacante el cargo para los amistosos programados en octubre y noviembre.

Con la salida de Ibáñez ya confirmada, la FPF iniciará oficialmente la búsqueda de un nuevo entrenador para encarar el proceso rumbo al Mundial 2030. Jean Ferrari, como director general de fútbol, encabezará esta etapa y tiene previsto reunirse con distintos candidatos y así, poder elegir al próximo técnico de la Selección Peruana.

Gustavo Quinteros, DT del gusto de Jean Ferrari

Durante una reciente edición del programa L1 Radio, surgió el nombre de Gustavo Quinteros como una posible opción para asumir el mando de la Selección Peruana.

El entrenador argentino, con experiencia al frente de Bolivia y Ecuador, actualmente se encuentra libre. El periodista Gustavo Peralta resaltó que Jean Ferrari tendría una buena impresión del técnico y lo consideraría dentro de sus alternativas.

“Gustavo Quinteros es un técnico que siempre le gustó a Ferrari, es más en la última etapa cuando se va Bustos, antes que regrese Fossati, la ‘U’ al primer técnico que va a buscar es a Quinteros, solo que Quinteros dijo que no quería dirigir hasta diciembre y enero porque quería descansar”, explicó.

¿Ya hubo una conversación entre las partes?

Según dio a conocer el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Desmarcados’, alguien de la Federación Peruana de Fútbol ya se habría puesto en contacto con el círculo de Gustavo Quinteros.

“Alguien de la FPF tendió un puente con Gustavo Quinteros. Entiendo que Jean Ferrari ha conversado con alguien cercano al círculo del director técnico“, señaló el mencionado comunicador.

