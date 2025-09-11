La drástica frase con la que Jorge Fossati resumió el terrible proceso de la Selección Peruana: “Hace 3 años están con el recambio…”

Si tenemos que hablar de uno de los responsables del fracaso de la Selección Peruana en el proceso rumbo al Mundial 2026, el nombre de Jorge Fossati empieza a sonar con fuerza. No siendo el único por obvios motivos, ahora el actual entrenador de Universitario de Deportes no se escondió y evidenció algunas cuestiones sobre la actualidad del equipo de todos, además de mostrarse muy apenado por la manera en cómo se perdió la chance de clasificación.

En una reciente conversación con la prensa deportiva local en las instalaciones de Campo Mar, el popular ‘Nonno’ mostró sus sensaciones y uno de los puntos más llamativos dentro de sus declaraciones tuvo que ver con la famosa frase del recambio generacional que viene escuchando durante varios años y de las diversas críticas que pudo recibir en su momento cuando era el entrenador de la Selección Peruana durante el año 2024.

“Yo les sugiero, como un veterano, que vayan con calma porque con eso del recambio generacional hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podían ver a Paolo Guerrero en la selección y me pedían que lo sacara. Yo lo digo, desde mi experiencia”; fue el enfático comentario de Jorge Fossati el día de hoy sobre aquella petición en donde se exigen a gritos la oportunidad a jóvenes en la Selección Peruana cuando en su momento él pretendía llevarlos con calma.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

El disgusto de Jorge Fossati por no haber logrado el objetivo con Perú

Siguiendo en la línea de análisis tras lo visto por la Selección Peruana en la más reciente Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026, Jorge Fossati tocó el tema de los jugadores jóvenes que empezaron a mostrarse desde su proceso. Además, no dejó pasar la oportunidad para notar un nivel importante de lamento ante la situación de no haber podido colaborar mucho más desde el lugar que le tocó estar cuando asumió el cargo de entrenador en el año 2024.

“Hay jóvenes en esta selección, inclusive en este último periodo se le ha sumado alguno más. La mayoría los teníamos de antes. Siempre dije que había presente y futuro. Por eso siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar. Te queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se cumpla el sueño de muchos peruanos. Yo creo firmemente que Perú está en condiciones de conseguir mucho más”; finalizó con sus comentarios el popular ‘Nonno‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: La Bicolor

¿Cómo le fue a Jorge Fossati al mando de la Selección Peruana?

Jorge Fossati estuvo al mando de la Selección Peruana durante el año 2024 y dirigió un total de 13 partidos entre amistosos internacionales, Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y Copa América. El saldo fue de 4 victorias, 4 empates, 5 derrotas, 9 goles a favor y 11 goles en contra, siendo claramente el déficit en el proceso clasificatorio al tan solo lograr un triunfo por 1-0 que fue frente a Uruguay jugando en el Estadio Nacional de Lima.

ver también ¿Qué referente de la Selección Peruana no sumó ningún minuto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026?