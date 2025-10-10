Manuel Barreto dijo lo que nadie esperaba tras la victoria de Chile ante Perú: “No lo merecieron”

Manuel Barreto habló en conferencia de prensa luego de la derrota 2-1 de la Selección Peruana a manos de Chile en un partido amistoso en el Bicentenario de La Florida. Se trató de una nueva edición del Clásico del Pacífico donde se vieron varias caras nuevas de parte de ambos seleccionados. Para el entrenador interino de ‘La Bicolor’, duele la derrota porque “no la merecieron”.

La Selección Peruana había arrancado ganando por 1-0 con el golazo de César Inga en el primer tiempo. Sin embargo, en la segunda parte, Chile se lo dio vuelta por los tantos de Ben Brereton Díaz y Matías Lazo, en propia puerta, en la última jugada del partido. Precisamente, por ello, para Manuel Barreto, la derrota deja un sabor amargo.

“Cuando te ganan el partido en la última jugada duele. Mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por como se han entrenado. Con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es, en promedio de 24 años con muchos que tuvieron sus debuts, y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano“, manifestó el estratega interino.

Pese a la derrota, dejó una reflexión en donde ve con buenos ojos lo hecho ante Chile de cara a futuro. “Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años“, dijo.

Manuel Barreto destacó el papel de Álex Valera y otros jugadores referentes

En la conferencia de prensa, Manuel Barreto también fue consultado por los referentes de la Selección Peruana actual. En este sentido, ponderó a Álex Valera, quien fue uno de los que se manifestó en el vestuario luego de la derrota ante ‘La Roja’.

“El mensaje de Álex (Valera) era, ahora como uno de los líderes de la Selección, lo mismo que Santa (Anderson Santamaría), ‘levantar la cabeza, de valorar el partido que se ha jugado’. Creo que ha sido un partido extraordinario, entretenido de ver y con mucho ritmo. Álex y los demás compañeros lo que comentaban era de levantar la cabeza por el partido que han hecho los chicos“, reveló.

No fue el único nombre que destacó entre los referentes, Barreto también valoró el liderazgo de otros jugadores: “(Miguel) Araujo, (Renzo) Garcés, (Álex) Valera, (Marcos) López, (Erick) Noriega o (Anderson) Santamaría, empujan, han recibido con buena predisposición a los chicos y existe una buena convivencia“, mencionó.

Los titulares de Perú ante Chile (X @SeleccionPeru).

Manuel Barreto opinó sobre Felipe Chávez

Por último, una de las grandes incógnitas que surgía en la previa de este Clásico del Pacífico pasaba por la presencia de Felipe Chávez, por quien había mucha expectativa de verlo en cancha. Sin embargo, no tuvo muchos toques de balón en el cuarto de hora que estuvo en campo en el segundo tiempo.

Barreto fue consultado por Felipe Chávez. “Feliz y contento de tenerlo acá. Ha tenido algunas complicaciones con su vuelo, el cambio de horario lo ha afectado un poquito al inicio, pero ha tenido una predisposición muy grande y tiene mucha calidad“, comentó.

Y cerró, mencionando también el caso de Maxloren Castro: “Conjuntamente con Max (Castro), son chicos de 18-17 años que, esperemos con el tiempo, sobre todo siguiendo bien en sus clubes, van a continuar creciendo y pudiendo participar de este proceso”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana sólo organizó un partido amistoso en la fecha FIFA de octubre, el cual fue el reciente 2-1 ante Chile. Por lo tanto, deberá esperar a la siguiente ventana internacional para jugar nuevamente.

Por lo tanto, el próximo partido de Perú será el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo ante la Selección de Rusia. Seis días después, el 18 del mismo mes, se medirá otra vez ante Chile, pero será en el Stadion Fisht de Sochi.

