Las selecciones de Chile y Perú se enfrentan este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida en un partido amistoso FIFA. Se trata de una nueva edición del Clásico del Pacífico, que sirve de prueba para ambos equipos pensando en el próximo ciclo mundialista. Se esperan varias caras nuevas en las alineaciones de ambos seleccionados.

Publicidad

Publicidad

Tanto Chile como la Selección Peruana no han clasificado al Mundial 2026. Ambos quedaron en los últimos dos lugares de las Eliminatorias CONMEBOL dejando una muy mala imagen. Ambos también tuvieron que dejar atrás a sus respectivos entrenadores.

Por el lado de ‘La Roja’, el ciclo de Ricardo Gareca ha sido un rotundo fracaso y una de las peores campañas por Eliminatorias. Para las dos últimas jornadas, ya estuvo dirigiendo como interino, Nicolás Córdova. Para este partido, va Sebastián Miranda, debido a que el anterior estuvo dirigiendo en el Mundial Sub 20.

En tanto, ‘La Bicolor’ tuvo hasta tres entrenadores en las pasadas Eliminatorias. Juan Reynoso y Jorge Fossati no estuvieron a la altura. Óscar Ibáñez cerró el ciclo y, si bien, tuvo algunos buenos resultados, tampoco lograr el cometido de la clasificación ni tampoco el repechaje. Ahora, para este clásico, le toca a Manuel Barreto tomar las riendas del seleccionado de manera interina.

Publicidad

Publicidad

ver también Pronósticos Chile vs Perú: estas son las cuotas en el clásico del Pacífico

Alineaciones confirmadas para Chile vs. Perú

CHILE: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Gonzalo Tapia. DT: Sebastián Miranda.

Chile confirmó su alineación ante Perú (X @LaRoja).

PERÚ: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Luis Ramos. DT: Manuel Barreto.

Publicidad

Publicidad

La formación de Perú para enfrentar a Chile (X @SeleccionPeru).

Las novedades para Chile vs. Perú

Ambas selecciones presentarán en sus alineaciones varias caras nuevas. Por el lado de la Selección Peruana, hay muchos nombres que Manuel Barreto quiere probar, pensando en el próximo ciclo mundialista y, a su vez, ampliar el universo de futbolistas para el próximo seleccionador.

En este sentido, se verá a Diego Enríquez, a Matías Lazo, a César Inga y a Maxloren Castro, entre los titulares. Luis Ramos, en tanto, es el centrodelantero titular para este encuentro.

Publicidad

Publicidad

ver también Sumar experiencia, el objetivo del ataque de Perú vs Chile: estas son las cuotas de los goleadores

Entre los nombres con experiencia en la Selección Peruana, y que están llamados a ser referentes, aparecen Erick Noriega, Miguel Araujo y hasta Jairo Concha, de buen presente con Universitario de Deportes. El futbolista de Sporting Cristal va como capitán para este encuentro.

Por el lado de la Selección Chilena se debe mencionar al arquero Lawrence Vigouroux como una de las novedades. Atrás han quedado nombres como Gabriel Arias o Brayan Cortés, quienes fueron titulares en las anteriores Eliminatorias.

Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia también tienen sus chances como titulares. En tanto, se da el regreso de Ben Brereton Díaz tras algunos partidos de ausencia en ‘

Publicidad