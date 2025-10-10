Renzo Garcés fue uno de los jugadores más experimentados que tuvo la Selección Peruana en la derrota 2-1 ante Chile del pasado viernes 10 de octubre. Se trató del Clásico del Pacífico, un amistoso FIFA disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida. El defensor de Alianza Lima habló con Bolavip luego de este duelo.

La Selección Peruana dejó algunas buenas sensaciones, pese a la caída en Chile. César Inga fue uno de los más destacados, autor del golazo del 1-0 en el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo tiempo, sucumbió ante las llegadas de ‘La Roja’ y lo pagó caro con los goles de Ben Brereton Díaz y el tanto en contra de Matías Lazo.

A pesar de la caída, Renzo Garcés, en diálogo con Bolavip en zona mixta, destacó el recambio de ‘La Bicolor’ y dejó un mensaje esperanzador para el país. “Creo que estos chicos van a dar muchas alegrías al país. Hay mucho futuro. Es el primer partido que muchos afrontan. Creo que les va a ayudar para lo que viene“, dijo.

Cómo fue compartir zaga con Miguel Araujo y su nuevo rol como referente

Entre las consultas en la zona mixta, Garcés respondió lo que fue jugar al lado de otro experimentado como Miguel Araujo, quien es rival en Liga 1. “Miguel es un jugador experimentado, un jugador con mucha calidad, así es bastante lindo jugar con él“, comentó.

Por otra parte, a pesar de que se estuvo consolidando en la Selección Peruana en los últimos partidos de Eliminatorias, el defensor de 29 años sabe que está entre los referentes del vestuario actual.

“La verdad es que no sé si estuvo en todos, sí creo que al final, tampoco soy tan experimentado en la Selección. Sí es cierto que soy uno de los grandes. Hoy toca tomar este rol en esta convocatoria y trato de disfrutarlo mucho“, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

La Selección Peruana sólo organizó un partido amistoso en la fecha FIFA de octubre, el cual fue el reciente 2-1 ante Chile. Por lo tanto, deberá esperar a la siguiente ventana internacional para jugar nuevamente.

Por lo tanto, el próximo partido de Perú será el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo ante la Selección de Rusia. Seis días después, el 18 del mismo mes, se medirá otra vez ante Chile, pero será en el Stadion Fisht de Sochi.

