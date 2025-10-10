La 'Albiceleste' prueba de cara al Mundial 2026, mientras que la 'Vinotinto' tiene la presentación de Oswaldo Vizcarrondo como DT interino tras el fracaso de Fernando Batista al no lograr la clasificación mundialista.

Se enfrentan las selecciones de Argentina y Venezuela en un amistoso internacional, que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami.

Messi llegó junto a su familia al Hard Rock Stadium para ver el Argentina vs. Venezuela. Así fue su llegada al estadio.

La estadounidense Tori Penso es la árbitra designada para el amistoso internacional Argentina vs. Venezuela en Miami. Estará acompañada por las juezas de línea Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. El cuarto árbitro, en tanto, es Marcos DeOliveira.

Con la ausencia de Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina es el defensor del Tottenham, Cristian 'Cuti' Romero. En tanto, en Venezuela, hay estreno con la cinta, ya que la porta el mediocampista Cristian Cásseres Jr., del Toulouse FC francés.

Los planteles de Argentina y Venezuela salen al campo de juego del Hard Rock Stadium. En minutos, arranca el partido.

Tras los himnos de cada país, se realizó un minuto de silencio muy respetuoso en honor a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca recientemente fallecido.

Gran pase de Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico la bajó y Lautaro Martínez le dio de sobre pique. José Contreras le tapó lo que hubiese sido el 1-0 para Argentina.

Otra vez gran pase largo de Leandro Paredes. Nahuel Molina la capturó por derecha y mandó un centro donde Giovani Lo Celso llegó pasado. El balón terminó afuera, pero fue la segunda chance clara de Argentina.

Jon Aramburu cortó el balón y, por la acción, cayó Giovani Lo Celso dentro del área. Para la árbitra Tori Penso no pasó nada.

Nico Paz sacó un remate al arco que, rozó José Contreras, y dio en el palo. ¡Se salvó Venezuela!

Un centro al área que se llevó el balón puesto Enzo Fernández terminó en control de José Contreras. Siguen 0-0.

Las selecciones Argentina y Venezuela se ven las caras en este amistoso FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido se juega este viernes 10 de octubre desde las 8:00 p.m., hora local (ET). El encuentro le sirve a la ‘Albiceleste’ como preparación para el Mundial 2026, mientras que Venezuela prueba de cara a su próximo ciclo mundialista.

Sin Lionel Messi ni con Franco Mastantuono, la Selección Argentina afronta este compromiso como una buena prueba para empezar a pensar en la Copa del Mundo del próximo año. Lionel Scaloni probará algunas variantes en ciertas posiciones, pensando en lo que se viene.

Cabe recordar que la ‘Albiceleste’ terminó como líder de las Eliminatorias CONMEBOL con 38 puntos y le sacó hasta 9 unidades a su escolta, Ecuador. Por eso, aseguró la clasificación al Mundial 2026 con bastante tiempo de anticipación.

La ‘Vinotinto’ no pudo entrar al repechaje mundialista y se quedó sin chances de disputar su primera Copa del Mundo. Eso le costó el puesto de entrenador a Fernando Batista, por lo que el entrenador interino para este amistoso es Oswaldo Vizcarrondo.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela?

Mira los horarios que tiene el partido Argentina vs. Venezuela en los distintos países de América:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 09:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 05:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 PM.

¿Qué canal de TV transmite Argentina vs. Venezuela en vivo?

El partido amistoso FIFA entre Argentina y Venezuela de este viernes 10 de octubre no tiene transmisión para todos los países. En Argentina se puede ver por Telefe y TyC Sports en TV y por las plataformas mitelefe y TyC Sports Play. En tanto, en Venezuela, va en vivo por Televen y SimpleTV.

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

VENEZUELA: José Contreras; Jon Aramburu, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani; Cristian Cásseres, Telasco Segovia; Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor, Kervin Andrade; Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.