Las selecciones Argentina y Venezuela se ven las caras en este amistoso FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido se juega este viernes 10 de octubre desde las 8:00 p.m., hora local (ET). El encuentro le sirve a la ‘Albiceleste’ como preparación para el Mundial 2026, mientras que Venezuela prueba de cara a su próximo ciclo mundialista.
Sin Lionel Messi ni con Franco Mastantuono, la Selección Argentina afronta este compromiso como una buena prueba para empezar a pensar en la Copa del Mundo del próximo año. Lionel Scaloni probará algunas variantes en ciertas posiciones, pensando en lo que se viene.
Cabe recordar que la ‘Albiceleste’ terminó como líder de las Eliminatorias CONMEBOL con 38 puntos y le sacó hasta 9 unidades a su escolta, Ecuador. Por eso, aseguró la clasificación al Mundial 2026 con bastante tiempo de anticipación.
La ‘Vinotinto’ no pudo entrar al repechaje mundialista y se quedó sin chances de disputar su primera Copa del Mundo. Eso le costó el puesto de entrenador a Fernando Batista, por lo que el entrenador interino para este amistoso es Oswaldo Vizcarrondo.
¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela?
Mira los horarios que tiene el partido Argentina vs. Venezuela en los distintos países de América:
- Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 PM.
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 PM.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 09:00 PM.
- Estados Unidos (PT): 05:00 PM.
- México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 PM.
¿Qué canal de TV transmite Argentina vs. Venezuela en vivo?
El partido amistoso FIFA entre Argentina y Venezuela de este viernes 10 de octubre no tiene transmisión para todos los países. En Argentina se puede ver por Telefe y TyC Sports en TV y por las plataformas mitelefe y TyC Sports Play. En tanto, en Venezuela, va en vivo por Televen y SimpleTV.
Alineaciones para el amistoso Argentina vs. Venezuela
ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
VENEZUELA: José Contreras; Jon Aramburu, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani; Cristian Cásseres, Telasco Segovia; Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor, Kervin Andrade; Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.