Argentina 0-0 Venezuela EN VIVO desde Miami, amistoso FIFA 2025: minuto a minuto del partido

Argentina y Venezuela se enfrentan en este amistoso internacional de octubre en Miami. Sigue el partido en vivo.

18' PT: Centro que controló José Contreras

Un centro al área que se llevó el balón puesto Enzo Fernández terminó en control de José Contreras. Siguen 0-0.

17' PT: ¡Nico Paz, al palo!

Nico Paz sacó un remate al arco que, rozó José Contreras, y dio en el palo. ¡Se salvó Venezuela!

14' PT: Cayó en el área Giovani Lo Celso

Jon Aramburu cortó el balón y, por la acción, cayó Giovani Lo Celso dentro del área. Para la árbitra Tori Penso no pasó nada.

12' PT: ¡Lo tuvo Giovani Lo Celso!

Otra vez gran pase largo de Leandro Paredes. Nahuel Molina la capturó por derecha y mandó un centro donde Giovani Lo Celso llegó pasado. El balón terminó afuera, pero fue la segunda chance clara de Argentina.

5' PT: ¡Lo tuvo Lautaro Martínez!

Gran pase de Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico la bajó y Lautaro Martínez le dio de sobre pique. José Contreras le tapó lo que hubiese sido el 1-0 para Argentina.

Muy poca asistencia en el Hard Rock Stadium

Apenas 7.500 personas en el Hard Rock Stadium, que tiene capacidad para 80 mil espectadores.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Argentina y Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Hay minuto de silencio por la muerte de Miguel Ángel Russo

Tras los himnos de cada país, se realizó un minuto de silencio muy respetuoso en honor a Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca recientemente fallecido.

¡Salen los equipos a la cancha!

Los planteles de Argentina y Venezuela salen al campo de juego del Hard Rock Stadium. En minutos, arranca el partido.

¿Quiénes son los capitanes de Argentina y Venezuela?

Con la ausencia de Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina es el defensor del Tottenham, Cristian 'Cuti' Romero. En tanto, en Venezuela, hay estreno con la cinta, ya que la porta el mediocampista Cristian Cásseres Jr., del Toulouse FC francés.

La árbitra para Argentina vs. Venezuela

La estadounidense Tori Penso es la árbitra designada para el amistoso internacional Argentina vs. Venezuela en Miami. Estará acompañada por las juezas de línea Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. El cuarto árbitro, en tanto, es Marcos DeOliveira.

Messi verá Argentina vs. Venezuela en un palco

Messi llegó junto a su familia al Hard Rock Stadium para ver el Argentina vs. Venezuela. Así fue su llegada al estadio.

Alineaciones de Argentina vs. Venezuela

Argentina no puede contar con Lionel Messi, quien retornó a Inter Miami para jugar este sábado por la MLS. Tampoco está Franco Mastantuono, desafectado por una lesión muscular. De esta forma, Lionel Scaloni pone a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por su parte, Oswaldo Vizcarrondo empieza a poner algunos nombres nuevos en la Selección de Venezuela. ¿La alineación? José Contreras; Jon Aramburu, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani; Cristian Cásseres, Telasco Segovia; Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor, Kervin Andrade; y Alejandro Marqués.

Argentina vs. Venezuela

Se enfrentan las selecciones de Argentina y Venezuela en un amistoso internacional, que se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami.

La 'Albiceleste' prueba de cara al Mundial 2026, mientras que la 'Vinotinto' tiene la presentación de Oswaldo Vizcarrondo como DT interino tras el fracaso de Fernando Batista al no lograr la clasificación mundialista.

Por Hugo Avalos

Lautaro Martínez, en el Argentina vs. Venezuela.
Las selecciones Argentina y Venezuela se ven las caras en este amistoso FIFA en el Hard Rock Stadium de Miami. El partido se juega este viernes 10 de octubre desde las 8:00 p.m., hora local (ET). El encuentro le sirve a la ‘Albiceleste’ como preparación para el Mundial 2026, mientras que Venezuela prueba de cara a su próximo ciclo mundialista.

Sin Lionel Messi ni con Franco Mastantuono, la Selección Argentina afronta este compromiso como una buena prueba para empezar a pensar en la Copa del Mundo del próximo año. Lionel Scaloni probará algunas variantes en ciertas posiciones, pensando en lo que se viene.

Cabe recordar que la ‘Albiceleste’ terminó como líder de las Eliminatorias CONMEBOL con 38 puntos y le sacó hasta 9 unidades a su escolta, Ecuador. Por eso, aseguró la clasificación al Mundial 2026 con bastante tiempo de anticipación.

La ‘Vinotinto’ no pudo entrar al repechaje mundialista y se quedó sin chances de disputar su primera Copa del Mundo. Eso le costó el puesto de entrenador a Fernando Batista, por lo que el entrenador interino para este amistoso es Oswaldo Vizcarrondo.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela?

Mira los horarios que tiene el partido Argentina vs. Venezuela en los distintos países de América:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 07:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 08:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 09:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 05:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 06:00 PM.

¿Qué canal de TV transmite Argentina vs. Venezuela en vivo?

El partido amistoso FIFA entre Argentina y Venezuela de este viernes 10 de octubre no tiene transmisión para todos los países. En Argentina se puede ver por Telefe y TyC Sports en TV y por las plataformas mitelefe y TyC Sports Play. En tanto, en Venezuela, va en vivo por Televen y SimpleTV.

Alineaciones para el amistoso Argentina vs. Venezuela

ARGENTINA: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

VENEZUELA: José Contreras; Jon Aramburu, Teo Quintero, Nahuel Ferraresi, Alessandro Milani; Cristian Cásseres, Telasco Segovia; Gleiker Mendoza, Juan Pablo Añor, Kervin Andrade; Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

hugo avalos
Hugo Avalos
