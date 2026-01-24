La polémica volvió a rodear a Christian Cueva. El volante peruano de 34 años encendió las redes sociales tras publicar una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje directo y cargado de ironía: “R… siempre fuiste malo jaja”, frase que muchos interpretaron como una indirecta con nombre propio.

Rápidamente, decenas de usuarios señalaron que el mensaje estaría dirigido a Renato Tapia, luego de que el mediocampista de la selección cuestionara públicamente el nuevo club de ‘Aladino’, Juan Pablo II, equipo que pertenece a Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

La tensión entre ambos futbolistas no es nueva. En días recientes, Tapia lanzó una frase lapidaria —“Dime dónde trabajas y te diré quién eres”— en clara alusión a Cueva y su vínculo con una institución relacionada a la cúpula de la FPF, lo que fue leído como una crítica directa a su decisión profesional.

La historia de Instagram, aunque breve, fue suficiente para reavivar el cruce y dividir a la hinchada. Algunos defendieron a Cueva, asegurando que solo respondió a un ataque previo, mientras que otros cuestionaron que lleve estas disputas al plano personal y mediático.

La indirecta que mandó Christian Cueva por Instagram. (Foto: Instagram)

Christian Cueva vs. Renato Tapia

Este nuevo capítulo vuelve a poner a ambos en el centro de la controversia, justo cuando la Selección Peruana atraviesa un proceso de transición y necesita unidad más que enfrentamientos públicos entre referentes.

Por ahora, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones oficiales, pero el mensaje de Cueva ya dejó claro que la herida sigue abierta y que el conflicto entre ambos está lejos de terminar.

Tapia cuestionó a Cueva por jugar en Juan Pablo II, club de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Producción Bolavip)

¿En qué equipo juega Christian Cueva?

Christian Cueva juega actualmente en Juan Pablo II, club de la Primera División de Perú y donde tiene contrato hasta diciembre del 2027.

¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?

Christian Cueva vale actualmente 150 mil euros a sus 34 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 5 millones de euros allá por el año 2018, cuando tenía 27 años y jugaba en Santos de Brasil.

Datos claves

Christian Cueva, de 34 años, publicó una indirecta en Instagram contra un futbolista rival.

Renato Tapia criticó previamente el fichaje de Cueva por el club Juan Pablo II.

El conflicto surgió por el vínculo del equipo con Agustín Lozano, presidente de la FPF.

