La polémica volvió a rodear a Christian Cueva. El volante peruano de 34 años encendió las redes sociales tras publicar una historia en su cuenta de Instagram con un mensaje directo y cargado de ironía: “R… siempre fuiste malo jaja”, frase que muchos interpretaron como una indirecta con nombre propio.
Rápidamente, decenas de usuarios señalaron que el mensaje estaría dirigido a Renato Tapia, luego de que el mediocampista de la selección cuestionara públicamente el nuevo club de ‘Aladino’, Juan Pablo II, equipo que pertenece a Agustín Lozano, actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol.
La tensión entre ambos futbolistas no es nueva. En días recientes, Tapia lanzó una frase lapidaria —“Dime dónde trabajas y te diré quién eres”— en clara alusión a Cueva y su vínculo con una institución relacionada a la cúpula de la FPF, lo que fue leído como una crítica directa a su decisión profesional.
La historia de Instagram, aunque breve, fue suficiente para reavivar el cruce y dividir a la hinchada. Algunos defendieron a Cueva, asegurando que solo respondió a un ataque previo, mientras que otros cuestionaron que lleve estas disputas al plano personal y mediático.
Christian Cueva vs. Renato Tapia
Este nuevo capítulo vuelve a poner a ambos en el centro de la controversia, justo cuando la Selección Peruana atraviesa un proceso de transición y necesita unidad más que enfrentamientos públicos entre referentes.
Por ahora, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones oficiales, pero el mensaje de Cueva ya dejó claro que la herida sigue abierta y que el conflicto entre ambos está lejos de terminar.
Tapia cuestionó a Cueva por jugar en Juan Pablo II, club de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Producción Bolavip)
¿En qué equipo juega Christian Cueva?
Christian Cueva juega actualmente en Juan Pablo II, club de la Primera División de Perú y donde tiene contrato hasta diciembre del 2027.
¿Cuánto vale actualmente Christian Cueva?
Christian Cueva vale actualmente 150 mil euros a sus 34 años, según la información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 5 millones de euros allá por el año 2018, cuando tenía 27 años y jugaba en Santos de Brasil.
