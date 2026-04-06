¿Cómo ver el partido de Perú vs. Brasil por la fecha 2 del Sudamericano Sub 17?: grupo B

La Selección Peruana Sub 17 enfrenta un desafío crucial este lunes 6 de abril de 2026 frente a su similar de Brasil. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo B del Sudamericano que se desarrolla en Paraguay.

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¿A qué hora se jugará el Perú vs. Brasil?

El partido entre Perú y Brasil está programado para las 18:00 horas (hora peruana) en el Estadio Ameliano de Villeta. Este escenario deportivo será testigo de un duelo clave para las aspiraciones de la “Bicolor” en el torneo.

Para los aficionados en Perú, la transmisión oficial estará a cargo de la señal de DSports (DirecTV). Asimismo, el canal Nativa TV ofrecerá la cobertura del compromiso mediante señal abierta y sus plataformas digitales oficiales.

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Aquellos que prefieran seguir el duelo vía streaming podrán hacerlo a través de la aplicación DGO. Otra opción confirmada para diversos países de la región es el canal oficial de YouTube de la Conmebol.

Perú y Brasil comparten grupo con Argentina, Venezuela y Bolivia. (Foto: X).

Así llega la Selección de Perú y Brasil

La selección peruana llega a esta fecha con la urgencia de sumar sus primeros puntos tras caer 1-4 ante Argentina. Una derrota ante el cuadro brasileño complicaría seriamente las posibilidades de avanzar al hexagonal final del certamen.

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Brasil, por su parte, demostró su favoritismo en el debut tras golear contundentemente 5-0 a la selección de Bolivia. El equipo “Canarinho” lidera el grupo por diferencia de goles y busca asegurar su clasificación temprana.

Cómo se juega este campeonato

El Sudamericano Sub 17 Paraguay 2026 otorga siete plazas directas para la Copa del Mundo de la categoría. Este mundial se llevará a cabo en Qatar durante los últimos meses de este mismo año.

Es importante recordar que los tres mejores equipos de cada grupo clasificarán a la fase final del torneo. Allí se definirán no solo los cupos mundialistas, sino también al nuevo campeón juvenil del continente.

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Brasil viene de golear a Bolivia en el Sudamericano Sub 17. (Foto: X).

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