Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el Universitario 1-0 Alianza Lima

El fútbol peruano volvió con todo después del parón que hubo por la fecha FIFA del mes de marzo. En este caso se vienen registrando grandes duelos en esta jornada número 9. Eso sí, los reflectores se terminaron trasladando al estadio Monumental en donde se dio un nuevo Clásico.

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Este sábado se han dado juegos muy emocionantes, como el Deportivo Garcilaso ante Sport Boys. Partido que tuvo de todo, siendo los goles los grandes protagonistas en un 3-2 con mucha emoción, pero donde los cusqueños hicieron respetar la casa.

Luego Melgar volvió a demostrar que no están en un buen momento, terminando perdiendo en casa con su nuevo DT. Esta vez cayeron justamente ante Cusco FC que terminó venciendo por 1-3 en Arequipa.

Por último, en el partido más importante de la fecha el cuadro de Universitario de Deportes logró un triunfo ante Alianza Lima. Los ‘cremas’ siguen con una gran racha contra sus rivales de toda la vida que no saben que es ganarles desde el 2023. En este caso lo terminaron ganando los dirigidos por Javier Rabanal por 1-0.

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Así quedó la tabla de posiciones

Tras el encuentro entre Universitario ante Alianza Lima, así es como se ha movido la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones:

Resultados de la fecha 9 del Torneo Apertura

Así se dieron los partidos de la fecha número 9 del Torneo Apertura hasta el momento.

Resultados de la fecha 9:

Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua

Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

Cienciano 3-2 ADT

Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys

Melgar 1-3 Cusco

Universitario 1-0 Alianza Lima

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Partidos por jugarse:

Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

Juan Pablo II College vs UTC

FC Cajmarca vs Chankas CYC

Datos Claves