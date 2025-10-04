Sergio Peña no calló ante su ausencia en la Selección Peruana: “Me sorprende…”

Esta semana se conoció la lista de convocados de la Selección Peruana para enfrentar a Chile. Pero se vio una gran cantidad de jugadores que no fueron llamados, sobre todo los que venían constantemente siendo considerados por Óscar Ibáñez en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Entre los grandes ausentes que tiene la Selección Peruana encontramos el nombre de Sergio Peña. Jugador que incluso venía usando el dorsal número 10, pero que en esta oportunidad no tuvo chance de ser convocado. Por lo que el jugador se vio sorprendido ante esta decisión de Manuel Barreto. Pues por lo general es de los que siempre está en las convocatorias.

¿Qué dijo Sergio Peña por no estar en la Selección Peruana?

En el aeropuerto Sergio Peña fue abordado por la prensa nacional, la cual no dudó un solo minuto en poder hacerle unas preguntas. Una de las consultas que se le hizo terminó siendo de la Selección Peruana, pues su ausencia es algo que llama la atención. Así que como siempre, el volante de Alianza Lima decidió responder con un poco de polémica.

“No estar convocado (selección peruana) me sorprende, pero normal, es una convocatoria distinta. Han convocado a los que tienen que estar, si no estoy es por algo. Nadie me tiene que dar explicaciones de nada”, fue lo que terminó contestando.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En este caso, el nuevo entrenador de la Selección Peruana de forma interina decidió hacer un importante cambio de jugadores. Convocando a la gran mayoría nuevos o con muy pocos partidos en las espaldas. Marcos López, Miguel Araujo y Anderson Santamaría terminan siendo los que más oportunidades han tenido en convocatorias anteriores.

Sergio Peña de los más criticados en la Selección Peruana

Hay que mencionar que Sergio Peña es de los jugadores más criticados de la Selección Peruana en el último proceso de Eliminatorias. No termina de convencer al hincha que exige más de él, sobre todo luego que le terminen dando la camiseta número 10. Esto fue algo que no gustó para nada en la hinchada.

Publicidad

Publicidad

Por lo que tendrá que mejorar su nivel para poder llegar a ganarse el cariño del hincha, que quiere verlo jugar mejor dentro del terreno de juego. Siendo un futbolista que siempre esté pidiendo el balón, pero que también se atreva más.

ver también ¡Primera baja! Kevin Quevedo fue desconvocado de la Selección Peruana para el amistoso ante Chile por “temas personales”