República Checa participa en el Mundial 2026 como Chequia y aquí te explicamos la razón por la que usa ese nombre.

Este jueves 11 de junio, Chequia hará su debut en el Mundial 2026 cuando enfrente a Corea del Sur por la primera jornada del Grupo A. Sin embargo, muchos aficionados se han encontrado con una duda recurrente al revisar el fixture oficial: ¿por qué ya no aparece como República Checa?

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La respuesta tiene que ver con una decisión tomada por el propio país europeo hace algunos años. Aunque oficialmente el Estado continúa llamándose República Checa, desde 2016 el gobierno autorizó el uso internacional de la denominación corta “Chequia” para ámbitos deportivos, culturales, turísticos y mediáticos.

Desde entonces, organismos internacionales como la FIFA, la UEFA y otras entidades deportivas comenzaron a utilizar el nombre Chequia en competiciones oficiales, siguiendo el mismo criterio que emplean otros países que cuentan con una versión abreviada de su denominación oficial.

Debido a que el combinado europeo no logró clasificarse para los Mundiales de 2018 y 2022, el torneo de 2026 marcará la primera Copa del Mundo en la que aparecerá oficialmente bajo el nombre de Chequia en todas las gráficas, transmisiones y documentos oficiales de la FIFA.

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Patrik Schick anotando un gol de penal durante el partido entre Chequia vs. República de Irlanda por el pase al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Dónde queda Chequia y quiénes son sus principales figuras

Chequia se encuentra en Europa Central y limita con Alemania, Polonia, Austria y Eslovaquia. Su capital es Praga, una de las ciudades más reconocidas del continente por su historia, arquitectura y relevancia cultural.

Para el Mundial 2026, el entrenador Miroslav Koubek apostó por una generación liderada por figuras como Ladislav Krejčí, capitán y referente defensivo del equipo; Pavel Šulc, encargado de la creación ofensiva; y Patrik Schick, delantero y principal carta de gol.

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Chequia durante los penales ante República de Irlanda por el pase al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

En qué grupo del Mundial 2026 está Chequia

Chequia está en el Grupo A del Mundial 2026 junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Quién es Patrik Schick: edad, dónde juega y vida personal del delantero de Chequia

Patrik Schick es un delantero nacido en Chequia, actualmente tiene 30 años y juega para el Bayer Leverkusen. Además, ha sido campeón con Sparta Praga y con el Bayern Leverkusen. A nivel de clubes tiene 143 tantos en 369 partidos. Con la camiseta de Chequia lleva 26 goles en 53 partidos.

Datos claves

Chequia debutará frente a Corea del Sur este jueves 11 de junio.

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El gobierno autorizó en 2016 el uso de la denominación corta Chequia.