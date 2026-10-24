En mejor posición que River: así quedó Universitario en el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

Pese a no haber tenido una buena Copa Libertadores 2026, Universitario está dentro del Top 15 del ranking, clasificatorio para el Mundial de Clubes. Incluso supera a equipos históricos.

El Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 quedó prácticamente actualizado luego de disputarse las semifinales de la Copa Libertadores 2026. A partir de esto, quedó un panorama más claro en esta clasificación general en Sudamérica con vistas al torneo más importante a nivel jerarquía y clubes.

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Los equipos brasileños y argentinos dominan este Ranking Conmebol, pero hay presencia de equipos peruano en los primeros 30 lugares. En el puesto 14, aparece Universitario de Deportes, que ha sumado muchos puntos debido a su participación en las Copas Libertadores 2025 y 2026. Sporting Cristal está más atrás, en el puesto 28.

La ‘U’ ha tenido una buena participación en la Libertadores 2025, llegando incluso a instancia de octavos de final. En tanto, en la edición 2026, la actual, no pasó fase de grupos y terminó en último lugar. Aún así, se mantiene dentro del Top 15 e incluso supera a equipos históricos en el ranking, tales como River Plate de Argentina, Nacional de Uruguay, Cruzeiro e Inter de Brasil y hasta Atlético Nacional de Colombia, entre otros.

Universitario fue eliminado en octavos de la edición 2025 de la Copa Libertadores por Palmeiras (Getty Images).

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De todas maneras, una clasificación de Universitario al Mundial de Clubes 2029 parece una posibilidad muy remota. Es que, quitando a los clubes brasileños y argentinos, que podrían clasificar mediante el título de la Copa Libertadores, hay otros equipos que aparecen por delante y con muchos más puntos. Liga de Quito e Independiente del Valle (cuarto y quinto, respectivamente), Cerro Porteño (Paraguay) y Peñarol (Uruguay) son algunos ejemplos.

La buena noticia que tendría el conjunto ‘crema’ es que para la Copa Libertadores 2027 podrá volver a sumar puntos. La clasificación a este torneo parece un hecho por su trabajo en Liga 1. Por lo tanto, tendrá posibilidad de acercarse a los primeros lugares de tal manera.

Cabe recordar que, para sumar puntos en el Ranking Conmebol, se debe hacerlo en la Copa Libertadores (no se suma por Copa Sudamericana) a partir de victorias, empates y avances de ronda. Es por esto, por ejemplo, que Alianza Lima no está entre los primeros 30 equipos de esta clasificación (no avanzó en fase de grupos de 2025 y quedó eliminado en primera fase en la 2026).

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Así quedó el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

POS EQUIPO PAÍS PUNTOS 1º Palmeiras Brasil 82 2º Flamengo Brasil 80 3º Estudiantes de La Plata Argentina 62 4º LDU Quito Ecuador 61 5º Independiente del Valle Ecuador 40 6º Racing Club Argentina 35 7º Cerro Porteño Paraguay 34 8º Fluminense Brasil 28 9º Peñarol Uruguay 26 10º Corinthians Brasil 25 11º São Paulo FC Brasil 25 12º Platense Argentina 24 13º Vélez Sarsfield Argentina 24 14º Universitario de Deportes Perú 24 15º Independiente Rivadavia Argentina 24 16º River Plate Argentina 23 17º Nacional Uruguay 21 18º Botafogo Brasil 21 19º Rosario Central Argentina 20 20º Universidad Católica Chile 20 21º Club Libertad Paraguay 20 22º Mirassol Brasil 20 23º Cruzeiro Brasil 18 24º Coquimbo Unido Chile 18 25º Inter de Porto Alegre Brasil 17 26º Atlético Nacional Colombia 17 27º Bolívar Bolivia 17 28º Sporting Cristal Perú 16 29º Fortaleza Brasil 15 30º Deportes Tolima Colombia 14 Central Córdoba de Santiago del Estero (Argentina) también tiene 14 puntos y se ubica 31º.

Aclaraciones

Flamengo ya está clasificado por ser el campeón de la Copa Libertadores 2025.

Entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata (finalistas de la edición 2026 de la Copa Libertadores) se libera un cupo.

Por ranking Conmebol, se clasifican dos equipos.

Solo se pueden clasificar dos equipos por país (a excepción de campeones de la Copa Libertadores). Por tanto, si Palmeiras sale campeón de la Copa Libertadores 2026, el ranking Conmebol ya no sirve como método de clasificación para los clubes brasileños (solo podrán clasificar si son campeones de la Libertadores).

DATOS CLAVE

Universitario de Deportes ocupa el puesto 14 del Ranking Conmebol con 24 puntos.

ocupa el puesto 14 del Ranking Conmebol con 24 puntos. Palmeiras lidera la clasificación para el Mundial de Clubes 2029 con 82 puntos.

lidera la clasificación para el Mundial de Clubes 2029 con 82 puntos. Flamengo ya clasificó al torneo por ser campeón de la Copa Libertadores 2025.