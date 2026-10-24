En mejor posición que River: así quedó Universitario en el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029

El Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029 quedó prácticamente actualizado luego de disputarse las semifinales de la Copa Libertadores 2026. A partir de esto, quedó un panorama más claro en esta clasificación general en Sudamérica con vistas al torneo más importante a nivel jerarquía y clubes.
Los equipos brasileños y argentinos dominan este Ranking Conmebol, pero hay presencia de equipos peruano en los primeros 30 lugares. En el puesto 14, aparece Universitario de Deportes, que ha sumado muchos puntos debido a su participación en las Copas Libertadores 2025 y 2026. Sporting Cristal está más atrás, en el puesto 28.
La ‘U’ ha tenido una buena participación en la Libertadores 2025, llegando incluso a instancia de octavos de final. En tanto, en la edición 2026, la actual, no pasó fase de grupos y terminó en último lugar. Aún así, se mantiene dentro del Top 15 e incluso supera a equipos históricos en el ranking, tales como River Plate de Argentina, Nacional de Uruguay, Cruzeiro e Inter de Brasil y hasta Atlético Nacional de Colombia, entre otros.
Universitario fue eliminado en octavos de la edición 2025 de la Copa Libertadores por Palmeiras (Getty Images).
De todas maneras, una clasificación de Universitario al Mundial de Clubes 2029 parece una posibilidad muy remota. Es que, quitando a los clubes brasileños y argentinos, que podrían clasificar mediante el título de la Copa Libertadores, hay otros equipos que aparecen por delante y con muchos más puntos. Liga de Quito e Independiente del Valle (cuarto y quinto, respectivamente), Cerro Porteño (Paraguay) y Peñarol (Uruguay) son algunos ejemplos.
La buena noticia que tendría el conjunto ‘crema’ es que para la Copa Libertadores 2027 podrá volver a sumar puntos. La clasificación a este torneo parece un hecho por su trabajo en Liga 1. Por lo tanto, tendrá posibilidad de acercarse a los primeros lugares de tal manera.
Cabe recordar que, para sumar puntos en el Ranking Conmebol, se debe hacerlo en la Copa Libertadores (no se suma por Copa Sudamericana) a partir de victorias, empates y avances de ronda. Es por esto, por ejemplo, que Alianza Lima no está entre los primeros 30 equipos de esta clasificación (no avanzó en fase de grupos de 2025 y quedó eliminado en primera fase en la 2026).
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Así quedó el Ranking Conmebol para el Mundial de Clubes 2029
|POS
|EQUIPO
|PAÍS
|PUNTOS
|1º
|Palmeiras
|Brasil
|82
|2º
|Flamengo
|Brasil
|80
|3º
|Estudiantes de La Plata
|Argentina
|62
|4º
|LDU Quito
|Ecuador
|61
|5º
|Independiente del Valle
|Ecuador
|40
|6º
|Racing Club
|Argentina
|35
|7º
|Cerro Porteño
|Paraguay
|34
|8º
|Fluminense
|Brasil
|28
|9º
|Peñarol
|Uruguay
|26
|10º
|Corinthians
|Brasil
|25
|11º
|São Paulo FC
|Brasil
|25
|12º
|Platense
|Argentina
|24
|13º
|Vélez Sarsfield
|Argentina
|24
|14º
|Universitario de Deportes
|Perú
|24
|15º
|Independiente Rivadavia
|Argentina
|24
|16º
|River Plate
|Argentina
|23
|17º
|Nacional
|Uruguay
|21
|18º
|Botafogo
|Brasil
|21
|19º
|Rosario Central
|Argentina
|20
|20º
|Universidad Católica
|Chile
|20
|21º
|Club Libertad
|Paraguay
|20
|22º
|Mirassol
|Brasil
|20
|23º
|Cruzeiro
|Brasil
|18
|24º
|Coquimbo Unido
|Chile
|18
|25º
|Inter de Porto Alegre
|Brasil
|17
|26º
|Atlético Nacional
|Colombia
|17
|27º
|Bolívar
|Bolivia
|17
|28º
|Sporting Cristal
|Perú
|16
|29º
|Fortaleza
|Brasil
|15
|30º
|Deportes Tolima
|Colombia
|14
Aclaraciones
- Flamengo ya está clasificado por ser el campeón de la Copa Libertadores 2025.
- Entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata (finalistas de la edición 2026 de la Copa Libertadores) se libera un cupo.
- Por ranking Conmebol, se clasifican dos equipos.
- Solo se pueden clasificar dos equipos por país (a excepción de campeones de la Copa Libertadores). Por tanto, si Palmeiras sale campeón de la Copa Libertadores 2026, el ranking Conmebol ya no sirve como método de clasificación para los clubes brasileños (solo podrán clasificar si son campeones de la Libertadores).
DATOS CLAVE
- Universitario de Deportes ocupa el puesto 14 del Ranking Conmebol con 24 puntos.
- Palmeiras lidera la clasificación para el Mundial de Clubes 2029 con 82 puntos.
- Flamengo ya clasificó al torneo por ser campeón de la Copa Libertadores 2025.