Dónde ver EN VIVO segundo amistoso Australia vs. Brasil: hora, canales de TV y streaming online

Se disputa el segundo amistoso entre Australia y Brasil. Tras el 1-1 del duelo de hace unos días, se ven las caras en Brisbane. Conoce horario, opciones de transmisión y más detalles del partido.

Las selecciones de Australia y Brasil se vuelven a enfrentar en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. Este martes 29 de septiembre juegan su segundo partido amistoso entre sí tras el empate 1-1 del pasado viernes. En esta oportunidad, se ven las caras en el Suncorp Stadium de Brisbane desde las 20:00 horas local (7:00 A.M. de Brasil y 5:00 A.M. de Perú).

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El primer duelo entre ambos seleccionados nacionales terminó con empate 1-1 en Townsville. Nestory Irankunda había adelantado a los ‘Socceroos’ y lo empató sobre el final Rayan para la ‘Verdeamarela’. Ahora, ambos se enfrentan en Brisbane con el objetivo de ganar para quedarse con esta serie de amistosos.

Brasil ha sido blanco de algunas críticas por el rendimiento de ese primer partido. Carlo Ancelotti tuvo que tolerar algunos cuestionamientos, pero forma parte del nuevo proceso que está intentando liderar de cara a la Copa del Mundo 2030. Una victoria podría calmar las aguas.

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Australia, por su parte, mostró una buena versión, que dejó conforme a Tony Popovic. La idea es volver a repetir tal actuación. El máximo objetivo del combinado de los ‘Canguros’ es llegar de la mejor manera posible a la Copa Asiática 2027 en enero.

Brisbane, you’ve sold it out 👏



A packed Suncorp Stadium awaits as your CommBank #Socceroos face Brazil again tonight 🇦🇺🇧🇷#QLDFootballSeries2026 pic.twitter.com/YbC3tJ5a94 — CommBank Socceroos (@Socceroos) September 29, 2026

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¿Dónde ver EN VIVO Australia vs. Brasil?

El partido entre Australia y Brasil, que se juega en el Suncorp Stadium de Brisbane, no cuenta con muchas opciones para ver por TV y streaming online. Mira dónde ver este duelo en los siguientes países:

Brasil: SporTV , Globo , Globoplay y CazéTV

, , y Australia: Paramount+

¿A qué hora se juega Australia vs. Brasil?

Australia vs. Brasil, amistoso internacional que se juega hoy, martes 29 de septiembre de 2026, tiene los siguientes horarios confirmados para cada país:

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3:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 4:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 5:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 6:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 7:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 12:00 | España

| España 20:00 | Australia

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