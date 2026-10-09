Dónde ver EN VIVO amistoso Perú vs. Filipinas: hora, canales de TV y streaming online

La Selección Peruana que dirige Antonio Spinelli juega en casa ante su par de Filipinas. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo amistoso.

La Selección Peruana Femenina recibe este viernes 9 de octubre a su par de Filipinas en un amistoso internacional que se juega en el Complejo Deportivo La Videna de Chincha, en Ica. Este es el primer partido que afronta ‘La Bicolor’ luego de quedar fuera de la zona de repechaje al Mundial Femenino 2027.

Publicidad

El combinado blanquirrojo, que dirige el argentino Antonio Spinelli, disputará dos partidos amistosos ante Filipinas en esta fecha FIFA para el fútbol femenino (5 al 13 de octubre). El entrenador podrá probar nuevas variantes y, así, ampliar la base de futbolistas pensando en el futuro del combinado nacional.

¡𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗳𝗶́𝘀𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗷𝗼𝗿𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶́𝗮!🏃‍♀️ #LaBicolor 🇵🇪 inició la sesión de entrenamiento, con los trabajos físicos, a cargo de los profesores Axel Lorenzo y Gerónimo Valfré.



📍La Videna Chincha. #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/1aj7bjw9Qy — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 7, 2026

Además, tiene una buena prueba por delante. Es que el seleccionado asiático sí estará en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2027, que se disputará en Brasil. Por lo cual, para Perú será un buen desafío en casa para probar en donde están paradas con respecto a un combinado importante.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Filipinas?

El partido entre la Selección Peruana Femenina y Filipinas, que se disputa en el Complejo Deportivo La Videna de Chincha, en Ica, tiene transmisión en exclusiva de Bicolor+ Premium (TV360 Bitel).

¡𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮𝘀 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮! ⚽️🙋🏻‍♀️



🇵🇪 #LaBicolor 🆚 🇵🇭 Filipinas

🏟️ C.D. La Videna de Chincha

📍Ica – Perú

🥅 Amistoso Internacional / Fecha FIFA#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/exJbZihYGe — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 9, 2026

¿A qué hora se juega Perú vs. Filipinas?

Perú vs. Filipinas, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre, que se juega este viernes 9 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

Publicidad

13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

22:00 | España

DATOS CLAVE