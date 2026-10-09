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Dónde ver EN VIVO amistoso Perú vs. Filipinas: hora, canales de TV y streaming online

La Selección Peruana que dirige Antonio Spinelli juega en casa ante su par de Filipinas. Revisa horario, opciones de transmisión y más detalles del duelo amistoso.

La Selección Peruana Femenina disputa su primer partido ante Filipinas en esta fecha FIFA.
© X @SeleccionPeruLa Selección Peruana Femenina disputa su primer partido ante Filipinas en esta fecha FIFA.

La Selección Peruana Femenina recibe este viernes 9 de octubre a su par de Filipinas en un amistoso internacional que se juega en el Complejo Deportivo La Videna de Chincha, en Ica. Este es el primer partido que afronta ‘La Bicolor’ luego de quedar fuera de la zona de repechaje al Mundial Femenino 2027.

El combinado blanquirrojo, que dirige el argentino Antonio Spinelli, disputará dos partidos amistosos ante Filipinas en esta fecha FIFA para el fútbol femenino (5 al 13 de octubre). El entrenador podrá probar nuevas variantes y, así, ampliar la base de futbolistas pensando en el futuro del combinado nacional.

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Además, tiene una buena prueba por delante. Es que el seleccionado asiático sí estará en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2027, que se disputará en Brasil. Por lo cual, para Perú será un buen desafío en casa para probar en donde están paradas con respecto a un combinado importante.

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Filipinas?

El partido entre la Selección Peruana Femenina y Filipinas, que se disputa en el Complejo Deportivo La Videna de Chincha, en Ica, tiene transmisión en exclusiva de Bicolor+ Premium (TV360 Bitel).

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¿A qué hora se juega Perú vs. Filipinas?

Perú vs. Filipinas, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre, que se juega este viernes 9 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • 13:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 15:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 16:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 17:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 22:00 | España

DATOS CLAVE

  • La Selección Peruana enfrenta a Filipinas este viernes 9 de octubre en Chincha.
  • Antonio Spinelli dirigirá a Perú en dos amistosos ante Filipinas esta fecha FIFA.
  • Bicolor+ Premium transmitirá en exclusiva el partido Perú vs. Filipinas a las 15:00.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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