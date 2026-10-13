Dónde ver EN VIVO segundo amistoso Perú vs. Filipinas: hora, canales de TV y streaming online

La Selección Peruana Femenina tiene su segundo partido de preparación ante Filipinas. Conoce horarios, opciones de transmisión y más.

La Selección Peruana Femenina disputa su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA. Este martes 13 de octubre, en el Complejo Deportivo de La Videnita en Ica, se enfrenta a Filipinas, rival al que le ganó hace pocos días. ‘La Bicolor’ quiere seguir por el buen camino, probando algunas figuras para el futuro.

Publicidad

Perú ya le ganó a Filipinas recientemente. Fue el pasado viernes 9 de octubre cuando el seleccionado dirigido por Antonio Spinelli le ganó 2-1 al combinado asiático con dos goles de Raquel Bilcape. Ahora, ‘La Bicolor’ buscará probar más jugadoras de cara al futuro.

Para Filipinas, en tanto, estos partidos sirven de preparación para su participación en el Mundial Femenino 2027. La selección dirigida por Mark Torcaso quiere aclimatarse al clima sudamericano y sigue probando futbolistas para la máxima cita el próximo año.

Publicidad

¡𝗩𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮!💪🙋🏻‍♀️#LaBicolor🇵🇪 🆚 🇵🇭 Filipinas

🏟️ C.D. La Videnita de Chincha

📍Ica – Perú

🥅 Amistoso Internacional / Fecha FIFA#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/aF6Yc4Umpy — La Bicolor (@SeleccionPeru) October 13, 2026

¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Filipinas?

El segundo partido entre la Selección Peruana Femenina y Filipinas, que se disputa en el Complejo Deportivo La Videna de Chincha, en Ica, tiene transmisión en exclusiva de Bicolor+ Premium (TV360 Bitel).

¿A qué hora se juega Perú vs. Filipinas?

Perú vs. Filipinas, partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de octubre, que se juega este viernes 9 de octubre, tiene los siguientes horarios en cada país:

Publicidad

09:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

10:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

11:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

12:00 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

13:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

18:00 | España

DATOS CLAVE