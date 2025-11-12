DT de Rusia podría ser despedido tras el empate ante la Selección Peruana: “Tengo que hablarlo con el equipo”

La Selección Peruana sigue con su preparación para una nueva etapa con un equipo renovado. En este caso tocó enfrentar a Rusia, un equipo que no fue nada sencillo. Pero que al final se terminó en un empate 1-1 en la ciudad de San Petersburgo. No obstante, se ha conocido que tras este juego es posible que el entrenador Valery Karpin pierda su trabajo.

En conferencia de prensa, el entrenador dio la noticia, que podría terminar sin trabajo, pero no de la Selección de Rusia, sino más bien del Dinamo Moscú, club en el que también es DT. “Tenemos que consultarlo con el equipo. Me enteré de estos saques de banda justo antes del inicio del partido”, explicó el entrenador.

La situación de Karpin es crítica después que el equipo no pueda estar peleando en la parte alta de la tabla de posiciones según se conoció en Sport Express. Le dieron carta blanca para que tenga un plantel fuerte, pero los resultados vienen decepcionando bastante. Este es uno de los motivos por el cual estarían pensando en separar sus caminos. Ya que no se están dando las cosas como se esperaba en un comienzo.

Valery Karpin (Foto: Getty).

Pero no pasa por un tema solo de resultados, hay varios temas que están cansando a la directiva del Dinamo Moscú. Una de ellas es la prioridad que tiene Karpin con Rusia, pero eso no es todo, sino que ya hay una ruptura entre los jugadores y el cuerpo técnico. Por lo general cuando esto pasa, es bastante complicado volver a ganarse la confianza del equipo. Así que seguro tras la fecha doble se tome una decisión a fondo sobre este tema.

¿Manuel Barreto sigue en la Selección Peruana?

Hablando de entrenadores, todo indica que Manuel Barreto no seguirá en el cargo tras esta fecha doble de noviembre. El mismo Jean Ferrari confirmó en las redes sociales que se está trabajando en traer a un nuevo entrenador, cuando Luis Carrillo Pinto justo manifestaba que para su pensar, se iba a mantener a la ‘Muñeca’ en el cargo.

“No querido Luis, esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso, fuerte abrazo!!”, fue lo que dijo el actual Director General de Fútbol en la FPF.

Así que tras el último encuentro que tendrá Perú ante Chile, será la despedida de Barreto en el cargo. Por lo pronto no tiene un buen saldo, pues en dos juegos no ha sumado ninguna victoria. Frene a la ‘Roja’ se perdió por 2-1 en Santiago y ahora en San Petersburgo se empató 1-1 ante Rusia.

El resumen del Perú 1-1 Rusia:

Datos Claves

El partido amistoso entre la Selección Peruana y Rusia terminó en un empate 1-1 en la ciudad de San Petersburgo.

El DT de Rusia, Valery Karpin, podría perder su trabajo en el club Dinamo Moscú por malos resultados.