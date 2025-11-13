Tras su gol ante Rusia, la decisión que tomó Manuel Barreto con Álex Valera para el amistoso ante Chile

Para nadie es ninguna novedad que Álex Valera atraviesa un momento dulce en su carrera, quizá el mejor de todos, y ayer frente a Rusia lo demostró. Luego de mucho tiempo, volvió a anotar con camiseta de la Selección Peruana y pensando en el siguiente amistoso internacional que será ante la Selección Chilena, ya se pudo conocer la decisión que tomará Manuel Barreto respecto a su titularidad.

Si bien no pudo estar desde el arranque ante Rusia en el duelo que se disputó en el Gazprom Arena de San Petersburgo, el ingreso de Álex Valera en el segundo tiempo le dio otro aire al equipo y quedó evidenciado cuando a los 82 minutos de juego anotó un golazo desde fuera del área. Bueno, ahora el comando técnico ha tomado la decisión de que el duelo frente a Chile lo juegue desde el vamos.

Así es. De acuerdo a reciente información compartida por el comunicador deportivo Gustavo Peralta, la decisión de Manuel Barreto será tener al goleador de Universitario de Deportes como el ‘9’ titular ante una Selección Chilena que nos conoce muy bien ya que en el mes octubre también se disputó un encuentro amistoso, por lo que ahora podría darse una especie de revancha para nosotros.

Las novedades que presentará Perú en el amistoso ante Chile

Además de la titularidad de Álex Valera, se pudo conocer que jugadores como Fabio Gruber y Piero Quispe también estarán desde el arranque en el Clásico del Pacífico frente a la Selección Chilena. Es importante mencionar que ninguno de los dos tuvo oportunidad de ingresar en el partido ante Rusia, así que en unos días contarán con la chance de demostrar el buen momento que atraviesan.

“Pensando en el partido con Chile. La información es que Fabio Gruber y Piero Quispe van a ser titulares, también Álex Valera y luego hay que ver cómo acomodar el equipo. Al menos estas son las novedades de lo que se ha podido averiguar porque el partido todavía es el 18 de noviembre”; fue la revelación de Gustavo Peralta durante la última edición del programa ‘Hablemos de MAX‘.

Día, hora y canal del amistoso entre Perú vs. Chile

La Selección Peruana enfrentará a la Selección Chilena el próximo martes 18 de noviembre a las 12:00 hora local en el Estadio Fisht que está ubicado en la ciudad de Sochi. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘Movistar Deportes‘ (Canal 3 | 703 HD), ‘América TV‘ (Canal 4 | 704 HD) y ‘ATV‘ (Canal 9 | 909 HD). Además, todas las incidencias las disfrutarás gracias al minuto a minuto que te ofrecerá ‘Bolavip Perú‘.

