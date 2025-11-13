Jugador de Rusia hizo duro comentario sobre el gol de Alex Valera tras empate: “Un tiro…”

En San Petersburgo, la Selección Peruana afrontó su primer amistoso correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, teniendo a Alex Valera como figura destacada.

El empate 1-1 frente a Rusia dejó sensaciones positivas para la ‘bicolor’, especialmente por el desempeño en la segunda mitad y el gol del delantero nacional. Bajo ese contexto, un jugador del combinado ruso generó sorpresa al expresar una contundente opinión sobre la anotación.

¿Qué dijo el jugador ruso sobre Alex Valera?

Iván Sergeev, delantero de la Selección de Rusia, llamó la atención al comentar sobre el gol de Alex Valera, el cual significó el empate del combinado nacional en territorio ruso.

“Estábamos jugando contra un buen rival. No tuvieron ninguna oportunidad. Fue simplemente un tiro fortuito que entró. Tuvimos algunas ocasiones. Es una pena que no hayamos podido conseguir la victoria”, expresó.

Si bien el equipo dirigido por Manuel Barreto no tuvo uno de sus partidos más destacados, desde el ingreso del atacante de Universitario el juego se volvió más ofensivo y fue así que llegó el tanto para igualar el marcador.

Así fue el gol de Alex Valera ante Rusia

Alex Valera entró al minuto 60 junto a Kevin Quevedo y Yordy Reyna, brindando un aire renovado al ataque del equipo, lo que terminó dando buenos resultados. La actitud más ofensiva que mostraron a partir de entonces fue clave para alcanzar el empate.

Alrededor del minuto 81, Jairo Concha lanzó un pase desde el mediocampo hacia Quevedo. El delantero de Alianza Lima la cedió en primera a Valera, quien, desde unos 30 metros del arco, controló con la zurda y sacó un potente remate que terminó en gol, sellando el 1-1 en el marcador.

