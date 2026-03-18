El técnico Mano Menezes decidió no dejar ningún detalle al azar y prepara un plan logístico clave para los amistosos de la Selección Peruana de Fútbol ante la Selección de Senegal y la Selección de Honduras en la próxima fecha FIFA de marzo.

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Según informó el periodista Gustavo Peralta, el equipo nacional viajará a París el lunes 23 de marzo, mientras que un grupo de avanzada —integrado por el preparador físico y el jefe de equipo— partirá incluso antes, el sábado, para dejar todo listo en temas operativos.

Esta decisión responde a una lógica clara del fútbol moderno: ganar tiempo y reducir imprevistos. La anticipación en la logística permite que los jugadores se adapten mejor al entorno, al clima y a las condiciones de entrenamiento, aspectos que muchas veces terminan influyendo en el rendimiento dentro del campo.

Además, este tipo de planificación evidencia el enfoque profesional del comando técnico liderado por Menezes, que busca optimizar cada detalle en una etapa donde la selección necesita consolidar una idea de juego y mejorar resultados.

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Selección Peruana confirmó la fecha de sus partidos ante Senegal y Honduras. (Foto: Selección Peruana)

El posible primer once titular del Perú de Mano Menezes

Bajo un sistema 4-3-3, la alineación estaría conformada por Pedro Gallese en el arco; una línea defensiva con Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; en el mediocampo aparecerían Erick Noriega, Yoshimar Yotún y André Carrillo; mientras que en ataque estarían Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera.

ver también Con la lista de convocados por Mano Menezes: el posible once de Perú que sorprende a todos

Así, Perú no solo se prepara en lo futbolístico, sino también en lo estructural, entendiendo que en el alto rendimiento cada detalle suma y puede marcar la diferencia entre ganar o perder.

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La primera lista de convocados de Perú por el técnico Mano Menezes. (Foto: Selección Peruana)

¿Cuándo juega Perú vs. Senegal?

La Selección peruana tendrá dos amistosos en marzo, que son los partidos que dan el inicio a la era del técnico Mano Menezes al mando de la ‘Bicolor’. El primer partido será ante Senegal el sábado 28 de marzo desde las 11:00 AM en el Stade de France en París.

¿Cuándo juega Perú vs. Honduras?

Perú juega ante Honduras el próximo martes 31 de marzo desde la 1:00 PM en el Estadio Municipal de Butarque en Leganés, Madrid, España. Este encuentro cerrará los amistosos de marzo, que marcarán los dos primeros encuentros de Perú al mando del técnico Mano Menezes.

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Datos claves

La selección de Mano Menezes enfrentará a Senegal y Honduras en la fecha FIFA de marzo.

El equipo nacional viajará a París el lunes 23 de marzo para iniciar su logística.

El sistema 4-3-3 incluirá a Pedro Gallese, Oliver Sonne y Yoshimar Yotún como titulares.

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