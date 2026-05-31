Universitario tuvo que cambiar a Álex Valera por lesión en el partido ante Sport Huancayo. Esto despertó una alerta, en la Selección Peruana.

El delantero Álex Valera encendió las alarmas en Universitario de Deportes y la Selección Peruana tras sufrir una dura lesión. El atacante tuvo que abandonar el campo en camilla durante el último partido contra Sport Huancayo por la Liga 1.

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A pesar de haber anotado el gol de la apertura, el jugador no pudo continuar debido a un fuerte impacto físico. Este panorama complica su panorama de cara a los próximos partidos amistosos de la “Bicolor” frente a Haití y España.

La reacción de las redes sociales ante la lesión de Álex Valera

La salida del delantero generó una ola de comentarios y especulaciones entre los aficionados del fútbol peruano en las plataformas digitales. Seguidores de equipos rivales comenzaron a cuestionar la coincidencia de sus problemas físicos justo antes de la fecha FIFA.

🚨 ASÍ SALIÓ ALEX VALERA DEL MONUMENTAL 😱



El atacante nacional tiene programado viajar el lunes a las 6 am con la selección peruana. 🇵🇪



📽️ @Gustavo_p4



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Los cuestionamientos: Algunos hinchas criticaron la idoneidad del golpe y recordaron anteriores procesos donde el delantero también acusó molestias al ser convocado.

Algunos hinchas criticaron la idoneidad del golpe y recordaron anteriores procesos donde el delantero también acusó molestias al ser convocado. La defensa crema: Por otro lado, los fanáticos de Universitario respaldaron al atacante, destacando que arriesgó su integridad para anotar el 1-0 de su club.

De acuerdo con los procedimientos habituales de la Federación Peruana de Fútbol, el jugador deberá pasar por exámenes rigurosos en la Videna. Los especialistas de la selección evaluarán el alcance real del golpe mediante resonancias magnéticas.

El cuerpo médico de la Selección Peruana evaluará al delantero

Reporte médico en espera: Hasta el momento, ni Universitario de Deportes ni el cuerpo técnico de la selección han emitido un parte oficial definitivo sobre la gravedad de la lesión.

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El técnico de la Selección Peruana se mantiene atento a la evolución médica del futbolista para definir si se mantendrá en la nómina. De confirmarse una baja de consideración, el comando técnico tendrá que buscar un reemplazo de urgencia en el ataque nacional para la gira internacional.

Así se retiró Alex Valera del Monumental.

Mañana lo evalúan. La selección concentra mañana y viaja el lunes a las 6 am a Estados Unidos.@ovacionweb pic.twitter.com/6WeLD8N9hM — Bruno Quiñonez Díaz (@BrunoAlonsoQui1) May 31, 2026

DATOS CLAVE

Álex Valera salió lesionado en camilla tras anotar el 1-0 ante Sport Huancayo.

Haití y España son los próximos rivales de la selección que podría perderse.

La Federación Peruana de Fútbol evaluará su lesión con resonancias en la Videna.