El central que Perú necesita está en Portugal, es zurdo, capitán y titular de su equipo

En la última fecha doble la Selección Peruana dejó muchas dudas, sobre todo cuando de la defensa se habla. No se vio un equipo tan sólido que antes, por lo que se busca nuevos jugadores que puedan ayudar a mejorar el equipo. En este caso, hay un central que podría ser muy útil para Mano Menezes, es titular en su club y aparte capitán.

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Estamos hablando de Jean-Pierre Rhyner, quien viene desempeñándose en el Vizela FC. Si bien está en la Segunda División de Portugal, tranquilamente podría ser un jugador importante para el equipo patrio. No hay muchos centrales zurdos y este podría ser uno de los que se sumen a la nómina nacional, teniendo así un jugador que tiene experiencia y nivel para el fútbol del ‘Viejo Continente’.

Este fin de semana volvió a jugar, no venía teniendo oportunidades por una lesión. Perdiendo su lugar con 4 no convocatorias y 1 partido en el banco de suplentes. Esta vez volvió a ser considerado en el once titular y le devolvieron la banda de capitán ante el Feirense, partido que se perdió por 1-0. No obstante, jugó los 90 minutos.

Jean Pierre Rhyner (Foto: Vizela FC).

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¿Por quién podría entre Jean-Pierre Rhyner?

En la última nómina de la Selección Peruana no estuvo Renzo Garcés, quien viene a ser el titular en el lado izquierdo de la defensa. Pero por una lesión, el jugador de Alianza Lima terminó saliendo de la lista y en su lugar estuvo jugando Alfonso Barco. Que ha sido duramente criticado, más que todo por la lentitud en algunas jugadas, en las que termina siendo superado muy fácil por sus rivales.

Por ese motivo, Rhyner podría ser una opción para que pueda ser el reemplazo o el que pelee el lugar a Garcés. También es verdad que se puede considerar a Luis Abram como otro elemento por la izquierda, así que habrá más opciones para que Menezes pueda probar y ver cual es el que lo convence más. Lo cual mejora el universo peruano que es muy limitado.

Jean-Pierre ya tuvo la oportunidad de ser convocado a la ‘Bicolor’, fue con Ricardo Gareca. Pero no llegó a jugar ningún partido, incluso no estuvo ni en el banco de suplentes. Por lo que sería interesante ver si es que ahora le dan la oportunidad, con 30 años es un jugador maduro que ahora si podría tener un lugar.

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