El consejo de Ricardo Gareca para todo el Perú sobre Mano Menezes: “Hay que darle tiempo necesario”

Ricardo Gareca continúa en Perú con vistas al inicio de su nuevo proyecto en el streaming, el programa La Sustancia. A pocos días de su arranque, sigue por varias locaciones del país y, en esta ocasión, Bolavip Perú y otros medios pudieron conversar con él donde repasó un poco de la actualidad de la nueva Selección Peruana, dirigida por Mano Menezes.

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Se espera que Gareca pueda no sólo compartir su opinión y su mirada sobre el fútbol peruano sino que también comparta charlas con varias de las figuras que dirigió, precisamente, en la Selección Peruana. Por supuesto, ‘La Bicolor’ también será tema de conversación.

Mano Menezes es el encargado, ahora, de comandar al seleccionado nacional. Ricardo Gareca, como exentrenador de ‘La Bicolor’, es palabra autorizada para opinar sobre la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de elegir al brasileño.

“Es un técnico con mucha experiencia. Es cuestión que se pueda adaptar, darle tiempo necesario, todo técnico necesita tiempo, así que es todo muy esperanzador. Esperemos que a la Selección le vaya bien, siempre fuerza para que a la Selección le vaya bien“, expresó el ‘Tigre’.

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A su vez, insistió en el pedido de apoyo para la Selección Peruana en estos momentos. “Apoyar, lo más positivo posible como merece Perú, el cuerpo técnico y todos“, agregó el entrenador argentino, subcampeón de la Copa América 2019 y tercer lugar en el mismo certamen de 2015.

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¿Ricardo Gareca volverá a dirigir?

Debido a su proyecto con el streaming y el programa La Sustancia, Ricardo Gareca puso en pausa su carrera como director técnico. Su última experiencia fue en la Selección de Chile, a la que no pudo clasificar al Mundial 2026.

Si bien ha sido vinculado con Universitario y Alianza Lima, el ‘Tigre’ no puede dirigir debido a su programa, el cual comenzará el próximo 30 de marzo. En tal caso, según reveló en la charla con Bolavip Perú y otros medios de comunicación, por contrato, recién podrá volver a trabajar en los bancos de suplentes luego del Mundial 2026.

Datos claves

Ricardo Gareca estrenará su programa de streaming La Sustancia el próximo 30 de marzo .

estrenará su programa de streaming el próximo . Mano Menezes es el nuevo director técnico brasileño que comanda a la Selección Peruana .

es el nuevo director técnico brasileño que comanda a la . Mundial 2026 es la fecha tras la cual Gareca podrá volver a dirigir contractualmente.